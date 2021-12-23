近日，银诺医药完成新一轮 1.2 亿美元的融资。本轮融资由优山资本、华创资本共同领投，中金资本旗下中金启德基金、源星资本（V Star Capital）、朗玛峰创投、德屹资本、光大控股、晓池资本、国科嘉和、浦东投控跟投，老股东兰亭资本，同创伟业持续加注。

本轮融资将用于苏帕鲁肽的全球三期临床及多个 First-in-Class 管线产品的推进、cGMP 生产基地的建设等。

银诺医药成立于 2015 年，是一家高科技、创新驱动型的国际化医药研发和生产企业，致力于糖尿病、代谢病的生物药研发与产业化，拥有一支由中外知名糖尿病、内分泌专家领衔、新药研发资深专家和企业运营复合型人才完整搭配组成的核心管理团队。该公司拥有生物药基因工程重组蛋白技术制作和生产的技术平台，有多项具有全球知识产权的糖尿病代谢病治疗新药和新技术，糖尿病转化医学处于国际先进水平。

银诺医药董事长兼首席执行官王庆华教授表示：“苏帕鲁肽是我国首个具有自主知识产权的人源长效 GLP-1 受体激动剂，目前的三期临床研究进展顺利。这次融资将快速推进临床试验，同时也将有助于我们团队的扩充，加速我们更多糖尿病代谢病创新管线项目的推进，期待更多优秀的研发、生产和市场运营人才加入到银诺医药。我们的目标是能让糖尿病患者获得更安全、临床效果更好，高性价比的新型糖尿病代谢病的创新药物。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。