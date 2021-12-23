商用机器人公司「景吾智能」获千万级 A 轮融资，由深创投索斯福基金（SOSV-SCGC China Fund）投资，至澄资本继续担任本轮融资独家财务顾问。本轮资金将主要用于产品研发，以及市场拓展。

景吾智能 CEO 郭震表示，我国的服务机器人行业发展经历了三个阶段，第一阶段主要是基于科大讯飞的语音模块开发产品；第二阶段则是基于 AGV 单点技术拓展的产品，如餐饮服务机器人、酒店服务机器人等，但基于 AGV 技术拓展的机器人应用已十分成熟，场景基本覆盖，想象空间逐渐见顶，因此行业发展也逐渐来到以复合机器人为技术主导的第三阶段。

在第三阶段，服务机器人还有大量的场景可以覆盖，对技术融合的要求也更高，需要复合型技术的叠加才能打通更广泛应用场景的壁垒，手臂、视觉、腿式技术三合一的场景需求会大大增加。

为了应对日益庞大的市场需求，景吾智能在 2019 年就推出了酒店配送机器人，能够实现自动配送、导引讲解等基础功能，还可选配新零售、安防、防窥、测温等个性化模块，日均配送次数达 70-80 单，配送成功率超 99.8%。目前，该公司的配送机器人已与如家、锦江、华住等连锁集团，以及万豪、希尔顿等高星酒店达成广泛合作。

深创投索斯福基金管理人表示：“我们坚定看好机器人赛道。随着出生率下降、老龄化加剧、用工成本攀升，加上疫情持续反复，机器人替代低技能工种劳动力逻辑持续被强化，商用服务机器人市场需求不断增强且呈现多样化趋势。同时，数字化、智能化已在社会层面形成共识，酒店等场景智能化逐步成为标配。景吾团队敏锐觉察到市场趋势及巨大潜力，大胆突破平面场景清洁，在立体场景清洁赛道持续发力，依靠多年机器人行业技术积累及量产经验快速发展。我们看好景吾在服务机器赛道的长期价值，将以基金联合管理方深创投（SCGC）和索斯福（SOSV）在境内外的相关产业资源助力企业成长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。