12 月 23 日，2021 脉脉 MAX 中国职场力量盛典线上举办。本届 Max 大会以” 激变·新生” 为主题，就 2021 年度政策经济变化、职场年度话题、未来机遇与人才发展趋势等展开分享讨论。

脉脉创始人、CEO 林凡，脉脉联合创始人王倩，樊登读书 App 首席内容官樊登发表主题演讲；脱口秀演员程璐、鸟鸟进行职场脱口秀表演；王倩还就 “复盘 2021 中国职场” 与盒饭财经创始人何伊凡、贝壳找房组织文化与雇主品牌中心负责人蔡彦芳、轻舟智航 HRVP 邹盈盈进行圆桌对话。

告别 996 元年？2021 年你不可不知的三大情绪

脉脉创始人、CEO 林凡在《少数人的淘金时代结束、多数人的黄金时代到来》的主题演讲中，回顾了 1-11 月份脉脉平台年度热议话题。

从全站维度上看，脉脉用户热议的话题覆盖了职场、婚姻、理财等生活的方方面面，“职场状态直接决定了国人的幸福指数”。

从内容维度看，人脉与机会、职场文化与职业成长等是 1.1 亿中国职场人普遍关注的底层议题。

脉脉林凡在演讲中表示：“新冠疫情、新的经济发展阶段与新技术周期、新的人口趋势交叠，构成了当下社会的焦虑底色。而焦虑在当代年轻人、中产阶层、精英人群之间的感知尤为显著。”

情绪一：emo，告别 996 元年后仅 3 成职场人减少加班

2021 年被称为 “告别 996 元年”。

但根据脉脉人才智库调研显示，44% 的受访职场人表示相比年初，年末加班更多了。仅有不到三成的受访人表示加班情况 “略有减少”（14.6%），13.7% 的受访人表示 “明显减少”。

在脉脉此前发布的《告别氪金时代·人才吸引力 2021 报告》（以下简称报告）中，对互联网人群的调研显示，互联网人在 “薪资福利” 与 “团队氛围” 方面满意度高于整体职场平均值，但在 “职业成就感”、“整体工作幸福感” 与 “工作生活平衡” 三个方面低于职场平均水平。

就此，中央财经大学教授、创业和企业发展研究中心主任朱飞对这一现象表示，2021 年的职场可能成为中国职业文明历史上的重要里程碑，至少有两项改变是非常深刻：

其一是大家重新开始思考工作时间的问题，工作的角色将被重新定义；

其二是社交媒体中，雇主与雇员的力量将被深刻改变。“在以去中心化为核心特征的社交媒体面前，雇主逐渐失去了职场的信息控制权，雇员在社交媒体的 “加持” 之下，深刻地改变了职场中的历史惯例和规则。 ”

情绪二：当代年轻人的 “小确憋”：一边躺平，一边内卷

“躺平” 上榜 2021 年度网络十大流行语榜单。与之相对应的热词，则是 “内卷”。

根据脉脉人才智库调研数据显示，全体职场人中，有 43% 的受访人或主动、或被动的参与到内卷中。互联网职场人这一数字比例更是超过 50%——也即每两个互联网人中，就有一个在 “内卷”。而且，卷得最厉害的是工作 5 年以下的年轻人，远远超过工作 10 年以上的老职场人。

面对 “躺平”，职场人则更多是一种矛盾的心态。从《报告》中可以看到两个主要现象，其一是仅有 2 成左右的人能心安理得的 “享受躺平”，绝大部分职场人是躺平且焦虑着；其二是工作年限越久，越能处理职场中的压力与情绪，越是新人越想靠 “躺平” 来获得短暂的职场逃离。

综合《报告》的数据可以发现，绝大部分人是在 “享受躺平” 与 “主动内卷” 的两种相对极端的状态之间纠结、 讨论与左冲右突着。正如脱口秀演员、脉脉 “年度职场影响官” 程璐所说，其实内卷和努力的分界点很难识别，“有的人加班为了赚加班费，有的人觉得主动加班就是内卷。我觉得如果加班不好好干活，这是真内卷了。”

情绪三：觉醒年代？工作满意度越高，才能真正拥有高质量的生活

脉脉人才智库调研数据显示，职场人求职最看重的 TOP.3 因素是：薪资福利、个人发展和工作生活平衡（WLB）。值得注意的是，虽然薪酬福利在职场中是第一考虑要素，但绝大多数职场人认为，身心健康才是人生中最重要的事情。

职业选择之变：企业价值观成为员工的重要考虑因素；互联网人最看重的企业文化是 “开心快乐”。

脉脉人才智库调研数据显示，婚育状态和职场满意度存在一定的正相关关系。

2022，多数人的黄金时代：新制度规则、新世代人群、新专业技能正在形成新的红利

脉脉林凡认为，“共同富裕”、“高质量发展” 等本年度影响最为深远的国策，将极大的促进人才质量、规模与收入的增长。而人才的变化与流动，又将带来整个社会与产业结构的调整与优化。

而王倩在题为《重构工作的价值》的演讲中指出，企业的人才吸引正在告别 “氪金时代”，进入 “价值时代”。为什么要重构工作的价值？这既是当下反躺平反内卷的需要，也是企业实现长期增长的关键。

王倩认为，2021 年，职业选择正在发生变化，工作生活平衡成为更多人的追求，互联网人所看重的企业文化，第一位是 “开心快乐”。但是，躺平并不能带来快乐，快乐也并不等于真正的 “职业幸福感”。一个有吸引力的岗位，需要能带来心流的 “内啡肽”，而不仅是短暂快乐的 “多巴胺”。

具体来说，未来将呈现出以下几种趋势：

行业趋势：下一个 “BAT” 将在新经济领域诞生

林凡透露，去年以来脉脉开始尝试从互联网行业向新经济领域渗透。在人才净流入维度来看，互联网与新经济领域呈现两个变化：

首先，2021 年互联网大厂依然是避风港，人才净流入的 TOP.3 企业 是新 “BAT” 组合。这里的新 BAT 是指字节（ByteDance），阿里（Alibaba）和腾讯（Tencent)。其中字节在人才招聘方面尤其 “凶猛”。

其次，从新经济领域来看，教培行业受 “双减” 影响，上半年和下半年出现分水岭式变化。但新能源汽车、智能硬件、芯片产业支撑了今年的就业增长，新能源汽车更是今年的机遇之王。下一个 “BAT” 或将在新经济领域产生。

《报告》则进一步指出，互联网与新经济领域的人才流动在加强。纯互联网行业（在线信息、服务与娱乐）成为新经济领域人才跳槽的首选去处，同时也为新能源和新零售等行业持续输送人才。新教育培训行业动荡，成为各个新经济领域主要人才输入方。

从新经济热度区位分布来看，一线城市仍旧是人才的首要选择，值得关注的是杭州和成都。前者跻身北上广深之列，成为准新一线城市，后者则领跑了中西部地区，对新经济人才保持了强劲的吸引力。

硬核技能：信命看运不如持续学习，技能中产时代到来

林凡认为， 35 岁+、中产焦虑等职场情绪的出现，本质上是由于社会收入结构和经济发展阶段所决定的。但随着十四五规划等政策顶层设计的落地与执行，他对未来仍旧持乐观态度，具体包括：

新世代人群涌入职场，职场关系被重构

“脉脉上有一个热词，叫薪酬倒挂，” 脱口秀演员、脉脉 “年度职场真言官” 鸟鸟在 Max 大会上演讲时提及到一个职场现象。

部分原因在于，随着产业和技术的发展，越来越多基础科学以及在某些领域专精特新的新世代人才成为大厂争夺的对象。他们的价值观、背景学历等，有助于推动组织进化和创新活力的提升。

新经济的发展、互联网和产业升级会提升对 “专精特新” 类的高技能人才的需求。

新经济领域中，技术类岗位的需求量最大。从数据来看，新能源汽车、新生物医药、电商&新零售、智能制造以及新能源发电等行业，研发/技术类职位都是排名第一的需求岗位。

随着互联网与新经济之间的渗透融合，越来越多的新职业会被创造出来。

《报告》数据显示，互联网与新经济领域之间的人才流动在加速，这使得越来越多的跨界工种被创造出来。以上海市为例，新技能与新技术的融合催生出很多以前我们都没听过的新职业，比如 AI 训练师、工业机器系统运维人员、区块链应用操作员、服务机器人应用技术员等。

“持续成长、终身学习 “成为自上而下的共识与目标，将长期影响经济、企业与个体的发展与利益分配机制与组织形态。

政策顶层设计：

企业组织进化：

个体认知提升：

作为一家以成就职业梦想为使命愿景、希望能够陪伴职场人群终身成长的平台，脉脉一直关注和研究中国职场人的职业教育、成长和选择。林凡认为，参考全球经验来看，发达社会的教育体系在过去两百多年的时间里，经历了这样三个阶段：第一个是为满足经济发展的实用主义阶段, 进而到强调个人发展需求的功利主义阶段, 最后是重视公共福利机会均等的终身教育、人本主义阶段。“我们可以期待，在国家、企业、个体三重力量交错共振下，全新的人才红利时代已经开启。”

个体崛起：从沙尘到沙尘暴，新的社会契约与逝去的淘金时代

在本次 Max 大会的圆桌论坛环节，贝壳找房组织文化中心负责人蔡彦芳、轻舟智航 HR 负责人邹盈盈以及盒饭财经创始人何伊凡，与脉脉联合创始人王倩一起讨论当下的职场文化与现象。

共识在于，员工们越来越关注个人的感受、组织的透明度以及更加有效的工作和产出。其中，不同的企业规模与发展阶段下，员工、企业文化与组织之间的关系也各自不同。如贝壳这样拥有数万员工体量的公司，内网沟通的扁平化、效率与透明、企业价值观的共建等成为 2021 年组织变化的代表案例；而对于轻舟智航这样的技术创新公司，则重视通过构建平等、包容、创新的企业文化，以吸引高精尖的极客人才加入。

而在何伊凡看来，目前中国正在经历 “过去十年来职场文化最大的一次变化”。而这背后有三重因素：宏观的政策导向与社会结构的变化，数字化时代以及个体认知崛起。

如何理解和应对个体崛起时代？

“现在的年轻人也不同于上一代。他们拒绝 “爹味”，不愿意听领导教育如何成为一名好员工，更想告诉你如何成为他们的好领导——“老板加油”。他们会用吐槽对抗 PUA，用摸鱼对抗内卷….. 他们是个性而务实的一代。他们拒绝成为庞大雇主和权力组织面前的一粒灰尘，会在网络社区里集结、互助、组成社群—— 他们不是沙尘，他们是沙尘暴。 ” 林凡在主题演讲中这样形容中国职场的年轻一代。

林凡认为，数字和技术作为全新的生产要素，必然要参与到收入分配中来。所以，能够服务好新世代人群、带领传统产业转型的职业经理人、专精特新的高技能人才、数字化人才……. 将成为企业里的关键 “话事人”、迎来属于他们的黄金时代。

王倩认为，企业需重构工作价值。“什么是值得去的工作？是一段能带来幸福感的深度关系。“在她看来，面对新的世代人群和全新的经济发展阶段，企业要围绕组织与关系、价值观与认知、任务和回报、参与和体验四个要素，构造共同体的关系——” 你中有我，我中有你，来共创、共融和共生。“

而企业家也必须要学会转身。“初代企业家的冒险时代已经过去了，与之一同远去的是那个高速增长、流量永不衰竭、机遇遍地的淘金时代。” 林凡在演讲中如是说，新的社会契约正在形成，企业家应该重新审视自己的角色，去更多的关注公平、帮助他人去成为最好的自己，去倾听更遥远的哭声，与实现更广泛人群的福祉。

当代职场人上岸指南：2022，去做有价值感的工作

最后，对于新的时代下，如何获得职场幸福感，参会专家给出了不同的答案：

如樊登读书 App 首席内容官、脉脉 “年度职场导师” 樊登就认为，职场人们之所以会感到焦虑、痛苦、无助，会觉得很多事情做起来非常难，“核心的原因在于我们头脑中有一个非常坚定的对确定性的追求。我们希望一切东西按照我们的构思、规划和想象的方式在不断的推进。但是很遗憾，这个事情是不确定的。” 所以，樊登建议，要接受命运的随机一抛，拥抱不确定性；努力把眼前的东西做到极致，那么在职场中才会更加淡定和从容，能够活出不一样的生活方式，活出属于自己的核心竞争力。樊登还向职场人推荐了三本书：《瓦尔登湖》、《心流》以及《活法》，他希望大家能够理解，“从圆心出发的每一条半径都是一种不同的生活方式。”

而在何伊凡看来，在个体崛起时代，个人和组织都要面对个体崛起后的互相匹配。“过去来说，斯巴达是一个公司，在中国是最受欢迎的，执行力是非常强的，这是中国公司最倡导的方向，也是很多人的职业选择的方向。但是现在大的方向变了，时代也变了，现在希腊式公司会成为真正生命力的公司，所以可以作为大家作为职场选择的时候的一个标准，希腊更加友爱，更加温和，更加城邦制。”

在大会的最后环节，本次脉脉还为上榜年度 “职得去公司 “的企业颁奖，这是一份在 2000 家新经济企业、千万条用户点评中选出职场人新的向往的公司的榜单。

2022，愿大家都能在激变与新生中，重拾价值与期待。