2021 年 12 月，专注创新双抗及多抗药物研发平台企业启愈生物技术（上海）有限公司（简称：启愈生物）宣布完成近 2 亿元 B 轮融资，本轮融资由交银国际（交银产投基金）领投，国舜投资、元禾控股、力合泓鑫、天府三江资本、浦东科创和隆门资本跟投。凯乘资本（WinX Capital）担任本轮融资首席财务顾问。

启愈生物是一家专注于创新大分子生物药的研发型公司，目标是针对中国和世界的难治的癌症、自身免疫等疾病领域开发治疗新药造福患者。其已建立数个创新平台，包括噬菌体展示技术平台、杂交瘤抗体人源化平台、单域抗体平台和抗体工程等。其中，杂交瘤抗体人源化平台能够克服免疫耐受，成功完成了数个多跨膜区抗原的项目；噬菌体展示平台是合成人源库平台，用于双特异抗体筛选共同轻链库。

启愈生物依托自有技术平台开发出一系列全新的具有自主知识产权的生物药，其中 Q1802（Claudin18.2/PD-L1 双抗）于 2021 年 3 月获得中美临床批件，目前临床 1 期试验即将完成，公司即将开展差异化临床推进策略，Q1802 有望在竞争激烈的 Claudin18.2 赛道中成为国内首个获批上市的品种；Q1801(SIRP⍺/PD-L1 双抗) 正在申请临床批件；此外，公司还布局了多个双抗、三抗创新品种，并且已经申请相关专利。

启愈生物创始人屈向东表示：“启愈生物将持续专注于利用自身技术平台开发创新生物药物开发，开发针对中国和世界的难治的癌症、自身免疫等疾病领域开发创新的生物药物，造福患者，以满足目前未满足的临床需求。”

本轮融资的领投方交银国际副首席执行官席绚桦表示：“肿瘤免疫创新药是交银国际医疗健康投资团队重点关注的领域，启愈生物是其中极具代表性的优秀企业。公司创始团队曾在安进、礼来、辉瑞等海内外知名药企任职 20 余年，有深刻的肿瘤免疫学理解及丰富的生物医药领域产业经验；公司组建了优秀的临床团队，具有极强的临床推进效率和执行力。公司管线布局在坚持创新性的基础上，以巧妙的靶点组合和独具特色的结构设计降低研发风险，并通过差异化的临床定位提高产品研发成功率及市场前景。交银国际很荣幸牵头启愈生物本轮融资，我们希望持续支持公司及团队产品开发进程，助力公司成为新一代生物创新药领军企业。”

凯乘资本合伙人邹国文博士表示：“凯乘资本很荣幸全方位帮助启愈生物完成本轮融资。启愈生物拥有创新双抗和多抗全流程研发团队，产品管线布局有差异化立项策略和前瞻性、CMC 工艺行业领先、临床推进效率极高，深受新老股东的认可，我们也非常感恩启愈生物团队的信任，希望启愈生物加速临床项目推进，早日造福患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。