12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕致辞上，中华医学会会长、中国科学院院士、北京协和医院名誉院长赵玉沛院士指出，新时代的中华医学会，将广泛聚集全球资源，以更加开放的姿态，积极参与全球卫生治理。

对于本次大会举办地澳门，赵院士谈到了自己的感受。习近平主席曾经指出，澳门地方虽小，但在一国两制实践中作用独特，回归祖国 20 余年来取得了举世瞩目的成就。粤港澳大湾区是国家开放程度最高，经济活力最强的区域之一，处于改革开放的最前沿。澳门是践行一国两制，汇聚东西方文化的希望之城和活力之城。近年来，中央先后发布粤港澳大湾区发展规划纲要和横琴粤澳深度合作区域建设方案，都提到要进一步提升澳门医疗卫生水平，发展大健康产业，为澳门对接内地优质医疗资源，提升健康领域国际传播能力，吸纳全国最佳健康发展实践提供了契机。澳门也是伟大革命先驱孙中山先生行医之路的起点。在新的历史时期，相信在国家的大力支持下，澳门的健康事业必将迎来新的重大发展机遇。

作为本次 BEYOND 大会的合作单位，赵院士表示，希望能够通过医学会优质的医疗资源网络，顶尖的专家人才优势和创新的医学发展理念，为澳门融入全球大健康产业发展提供有力的支持，也希望借此平台推动形成医学领域国内国际双循环的发展新格局，向世界发出中国医学的最强音。