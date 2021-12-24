12 月 24 日，由中国自行车行业协会指导、哈啰出行主办的 “新生态、新机遇” 中国两轮出行产业高峰论坛暨哈啰第四届生态伙伴大会在上海举行。在论坛上，中国自行车协会行业发展部主任郑小玲表示，后疫情时代，两轮绿色出行产业前景广阔，要聚焦产业电动化、智能化、网联化趋势。哈啰出行在论坛上宣布协同产业伙伴发起成立哈啰产业投资基金，基金总规模 30 亿元。

中国两轮出行产业高峰论坛暨哈啰生态伙伴大会现场

哈啰出行发起设立产业投资基金，总规模 30 亿元

本次产业高峰论坛聚焦新经济形式下中国两轮出行产业的高质量发展，全产业链超 20 个产品类别的行业企业负责人 500 余人参会。

在高峰论坛上，哈啰出行执行总裁李开逐宣布，哈啰出行将发起聚焦绿色低碳出行领域的产业投资基金。该基金总规模 30 亿元，其中首期募集规模 10 亿元。基金尤其专注两轮上游供应链中的新材料、新生态科技企业，如 AloT、半导体、新材料、三电系统、储能及能源梯次利用、节能环保等领域。在投资策略上，基金将关注产业协同，以参股型投资为主，不进行控股型投资。

哈啰出行发起聚焦绿色低碳出行领域的产业投资基金，总规模 30 亿元

哈啰出行投资及企业发展部负责人任凌远表示，该基金是中国两轮出行领域首支产业型投资基金。作为基金的发起方，哈啰出行希望协同产业伙伴、持续深耕两轮高端制造，以产投结合的方式推动两轮制造业沿着绿色化、低碳化、数字化转型升级，撬动资金优势+产业协同优势 “双杠杆”，推动优质企业快速成长。

目前，哈啰在两轮出行领域已经构建了完整的生态链，哈啰上游制造业伙伴已经接近 500 家，涵盖锂电池、半导体、通讯等超 20 个产品类别。

哈啰将升级供应链体系：打通共享、电动车供应链

2020 年 7 月，哈啰出行正式进军自主品牌电动车业务，成为两轮造车新一极。随着进入自主品牌造车，哈啰辐射上游供应链企业的范围和规模也进一步扩大。哈啰出行供给侧总经理程亮介绍，目前哈啰供应链上已经近 500 家合作伙伴，直接、间接吸纳了 15 万名员工就业。

两轮出行产业高峰论坛暨哈啰生态伙伴大会活动现场，图中分别为哈啰电动车 A80 和哈啰共享助力车 Q18“白鸥”

“一家伟大的企业，一定牵引一个行业或一大群产业链共同进步。这也是哈啰希望能去贡献的社会价值。” 李开逐表示。

程亮介绍，接下来，哈啰将进一步推动共享业务和哈啰电动车业务供应链体系的整合，“一些共享行业的合作伙伴，本身已经有了非常深厚的合作基础，也会进一步扩展到电动车业务的产业链上。我们将秉持长期主义、开放包容、赋能成长的产业理念，吸纳更多优质产业生态伙伴。” 程亮表示。

去年 7 月，哈啰出行在天津宁河产业园投建电动车超级工厂。在高峰论坛上，包括江苏金丰机电有限公司、天津松正电动科技有限公司等的 5 家企业与哈啰出行进行现场签约，并将近期入驻哈啰天津超级工厂配套产业园区。据悉，两轮电动车配套厂商的引入，将有利于产业集群的打建，降低成本并实现生产的柔性化、协同化。

各方把脉两轮产业发展趋势：锂电化、智能化、网联化

在高峰论坛上，中国自行车协会行业发展部主任郑小玲表示，今年 1 至 10 月，自行车行业规模以企业收入同比增长 22.4%，利润增长 36.8%。绿色出行产业前景广阔。后疫情时代，要聚焦两轮出行产业的电动化、智能化、网联化等趋势。作为新业态、新模式的典范代表，哈啰在两轮出行领域的专注、投入和不断创新让人印象深刻，始终谋求构建更良性的产业生态圈，对产业的影响和推动作用也有目共睹。

哈啰出行执行总裁李开逐表示，产业互联网和消费互联网就像相互啮合的两个齿轮，一个转得快一点，必然带动另一个加速发展。产业互联网通过实现各生产单元的数字化，以更优质的供给满足消费者更多元化的需求，同时以数字化转型带来全产业链的提质增效。

对于电动车行业，李开逐认为，相比空调等白电，行业目前存在竞争低质化、产品创新力低等问题，整个行业拥抱产业互联网，加速数字化转型是势在必行的。哈啰以 C 端切入，积累了海量用户、优秀技术实力和生态协同能力，希望带动电动车行业从产品智能企划、数字生产、产品交付和售后在内全链条的改变。

“两轮电动车智能化依然处在破局前的探索期。” 哈啰电动车商品中心负责人迟星德在一场圆桌论坛上表示，今年行业推出了不少智能产品，但仍面临着 “叫好不叫座” 的窘境，归根结底在于没有从用户价值出发。哈啰希望围绕 “充得快”、“跑得远”、“够聪明” 三个维度去真正解决用户痛点。“前几天哈啰推出了 ME70 电动车，充电速度是传统电动车的十几倍且兼容汽车充电桩。这需要背后有强大电芯、自主的 BMS 系统、以及将各模块串联起来的强大算法。这就是我们智能化能力的体现。”

圆桌讨论 “聚焦充换电新模式：下一个超级风口”

在技术、政策、市场等多轮驱动下，无论是四轮或两轮电动领域，今年以来换电赛道都呈加速发展态势。哈啰出行换电事业部总经理周树枫在会上表示，两轮电动行业正朝着轻量化、锂电化、智能化方向发展，而两轮换电这一新业态模式符合产业趋势、社会治理需要、国家政策要求，“小哈换电基于共享两轮深耕的换电运维能力积累、创新布局换电服务并开放能力面向大众，这也将从根本上迭代消费趋势，亦为产业转型升级、创新发展提供新动能。”