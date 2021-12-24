12 月 24 日，新中式糕点品牌虎头局渣打饼行和天猫签署战略合作，双方计划在新品研发、会员体系打通、品牌数字化方面进行深度合作，共同建立中华糕点创新中心。这家在线下开店即火的品牌，目前正加速布局电商平台，务求让更多消费者快速便捷地一饱口福。

借着国潮东风，新中式糕点成为资本和消费市场的新宠。2019 年品牌首家门店在长沙开出，今年 9 月，虎头局天猫旗舰店正式营业，店铺销量一路上升，品牌实现线上线下全面开花。联合创始人姜波现场分享了来年的发展计划，其中 2022 计划开业合计 150 家，涵盖多个一线及新一线核心城市，线上同步深化电商平台布局。未来重磅新品会在天猫首发，打造电商爆款，继续夯实发展新锐中式点心头部品牌。

“2022 我们将大步迈开，但也不忘初心。” 联合创始人姜波表示，秉持着 “复兴中式糕点” 的使命，品牌积极深挖中式糕点的魅力，以更年轻化的表达方式赋予新中式糕点更强的种草能力，圈粉新世代人群；并逐步推动更多传统文化消费品和新式潮流的融合创新，让传统文化真正融入年轻人的日常生活场景中。签署战略合作后虎头局和天猫将基于消费趋势共创系列新品。将来，和天猫共创的新品也会在虎头局线下店铺发售。

天猫代表现场分享了烘焙糕点行业新赛道趋势报告。天猫食品事业部休闲零食负责人沫海现场透露，中华糕点创新中心旨在促成新锐品牌和老字号合作。“不是今天的消费者不喜欢吃中式点心，而是没找到好吃的中式点心。新品牌更懂年轻人喜好，老字号有传统优良工艺和品质，我们期待两者擦出火花，为消费者创造更多新美食，让新中式糕点在天猫上复兴。”

仪式现场，天猫向虎头局颁发了《双十一最具潜力新锐商家奖》，同时，首个 “新中式糕点超级品类日” 正火热进行中，天猫携手以虎头局为代表的新中式糕点品牌，为忙于置办年货的消费者精心呈现了各式人气爆品。虎头局表示，也期待更多新式糕点品牌参与进来，共同复兴中式糕点。