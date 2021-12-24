车后汽配供应链企业——甲乙丙丁已完成 2 亿元 B+轮融资。本轮融资由中金资本旗下中金汇融领投，战略投资方满帮集团等机构持续跟投，多维资本担任独家财务顾问。

据统计，2020 年车后市场产值实现 1.4 万亿，预计 2023 年将突破 2 万亿，年复合增长超 13%，车后市场发展潜力巨大。与此同时，国内汽配市场链条长、集中度低、交易效率低，产业升级迫在眉睫，行业整合成为内在逻辑和必然趋势，这为甲乙丙丁在内的车后企业提供了巨大的发展机会。

作为依托交易平台、大数据、零备件匹配数据库、算法等信息化工具，以线上交易平台+线下仓配网络模式构建高效供应链体系的科技公司，甲乙丙丁改变了传统渠道靠信息不对称的单品分销模式，通过自身技术优势，深挖产业链需求，努力打造数字化、在线化、智能化的集成供应链体系与门店服务连锁体系，构建以门店为核心的全新生态化场景。

甲乙丙丁拥有国内领先的 B 端交易平台和服务于第三方的公共仓配服务网络，覆盖了近万家经销商和十六万家门店，从产品供给端流量切入，为门店提供多、快、好、省的集成供应链；同时帮助门店实现信息化转型，通过 SAAS 工具生成网店、拓展客户、增强用户粘性、强化运营能力，通过一站式、标准化服务能力的提升，多维度增强门店综合竞争力，最终实现门店效益提升，从而让消费者和门店实现双赢，建立可信赖的、高性价比的门店服务连锁体系。

甲乙丙丁基于存量市场建立生态化交易平台，实现 600 多家品牌工厂、近万家渠道商、16 万家门店、86 万个 SKU 的交易在线化，满足门店 “（品类）多、（配送）快、（质量）好、（价格）省” 的采购需求，并在存量市场整合的基础上创造增量；通过平台大数据筛选出优质渠道商及门店进行供需匹配提升效率，并缩短中间环节，对供应链体系、流程、角色和利益进行优化分配，并重构新的价值链；最终，通过技术产品壁垒、数字化升级、供应链整合，不断提升门店客户分布的广泛度和活跃度，成为行业供应链集成平台、行业数据的汇集平台、行业标准的输出平台。

四年来，甲乙丙丁销售规模持续高速增长，目前品牌代理店已突破 2800 家，汽配服务站 560 家。

甲乙丙丁创始人阮成瑜表示：“甲乙丙丁始终秉承让渠道不再难建、让门店生意不再难做，让司机服务不再难找的初心，坚持永续经营，在行业的重大转型期，在数字经济趋势推动下的产业互联网浪潮中，不断为产业链各环节创造价值，始终坚持长期主义和价值共生。”

作为本次融资的领投方，中金资本董事总经理、中金汇融总经理蒋兴权表示：“车后万亿级市场体量足够大，项目创始人及团队线下运营经验丰富，从其熟悉的轮胎品类切入，形成差异化，成为公司自身特色。随着行业整合不断加剧，供应链头部企业规模快速增加，对于上下游的议价能力亦会不断增强，进而将使得其盈利能力不断提高，将推动企业加速成长为行业巨头。”

作为本轮融资独家财务顾问的多维资本董事王浩表示：“多维一直致力于成为汽车创新产业投资的引领者，中国汽车后市场正在往高水平的数字化和标准化方向发展，独立后市场（IAM）在未来 3 年内将超过 4S 店，市场发展潜力巨大。甲乙丙丁以构建车后流量入口为起点，逐步构建完整车后服务体系 20 年的行业积累下，平台发展迅速，让甲乙丙丁获得了产业和资本的认可。甲乙丙丁拥有竞品友商所不具备的线下运营经验和渗透下沉市场的能力，企业发展增速强劲，未来可期。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。