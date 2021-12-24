OPPO 迅速将其 Find N 放到了实体销售渠道上，你甚至已经可以在部分线下的体验店和直营店里摸到它。这款机子体现了 OPPO 一贯的良好做工和细致的软件体验打磨。

先来看下屏幕。OPPO Find N 外屏使用 5.49 英寸， 18:9 比例 OLED 屏幕，单手可掌握 85% 的屏幕，带来单手操作的便捷体验。73mm 整机宽度，带来舒适握持手感。全键盘输入依旧舒适，避免过窄小屏出现误触问题。从这个屏幕的实际抓握体验来看，还是非常小巧到位的，不会显得过于笨重。

接下来是重头戏内屏，OPPO Find N 内屏采用 7.1 英寸（分辨率 1792×1920），8.4:9 比例，用的是三星 E5 材质，120Hz（支持 1-120Hz LTPO）屏幕。展开即是横屏状态，无需旋转 90 度，即可获得符合人眼的大屏体验。从整体上来看，275 克的重量，加上无缝 3D 流线机身，整机非常精致。

在之前的市场上，折叠机的屏幕折痕会很明显。OPPO 带来了精工拟椎式铰链，历经 4 年 6 代研发，125 项专利。136 个零件数，400+重点尺寸管控，最高 0.01mm。官方表示屏幕弯折 20w 次后，相较于传统屏幕方案，折痕降低 30%，是目前市面上折痕最轻的折叠屏。另外，考虑到使用的方便性，加入了 6 组凸轮所产生的阻尼，可以帮助屏幕实现 50°-120°范围自由悬停。另外，为了增加观看影音的体验，OPPO 加入了杜比全景声，带来更加逼真的声场，栩栩如生的感官体验。对称式双 box 立体声扬声器，位于打开屏幕后的下方，音效得到保证。

OPPO Find N 加入了一些贴心的模式，其中一个就是驾驶模式。这个模式打开之后，非常方便车主使用，其支持高德地图、百度地图、网易云音乐、咪咕音乐、喜马拉雅、电话。另外，在分屏功能上也加入了人性化设计。大屏使用应用过程中，双指在屏幕中间位置从上往下 “一划”，即可直接实现应用分屏，屏幕右半部分显示桌面。简单操作，相较于行业 5 步分屏，1 步即可完成应用分屏， 想分屏时就分屏，提高分屏效率。还有一个，支持捏拢四指，“一捏” 即可将全屏应用切换为浮窗，操作简单，直接爽快。

另外，在操控方面，也针对大屏幕做了一些优化。用户可以在桌面保存任意分屏组合，一键即可点开分屏组合应用。分屏模式下，点击应用交界处，保存分屏。而分屏组合间，图片、文字、文件，可以自由拖拽。还实现了平行视窗，使用淘宝、京东等购物类 App，点击心仪商品后右屏可查看商品详情，左屏可继续浏览相似商品；还可以在屏幕开合过程中，内、外屏切换过程中实现无缝接力，时刻保持高效。

在拍照效果上，有一定的硬件保障。后置主摄依旧是旗舰级别的 IMX766 定制大底传感器，还搭配了 1600 万像素的超广角镜头和 1300 万像素的长焦镜头，基本上能够满足绝大多数人的拍照需求。就拍照体验上，实际的拍摄速度比较快，能捕捉较为写实的效果。在夜拍能力和微距能力上，也秉承了一贯的严谨风格，夜间能够刻画精细的景物线条，对于光线的描绘也比较到位；微距能力上，反应较为灵敏，对背景的虚化也比较符合预期。

OPPO Find N 的铰链支持悬停功能。其中，在拍照上可以实现悬停自拍、延时摄影、后置自拍等，为那些喜欢人像拍照的人准备了足够的福利。可将屏幕调整至任意角度放在桌面，用户要做的仅是调整最舒适的姿势，直接观影。另外，这个屏幕的折痕很细微，内屏是由 OPPO 和三星联合研发，12 层复合结构，使用 1 个月后，相较于传统屏幕，折痕减轻 30%。

这里不得不提下这个悬停屏幕的背后技术，那就是铰链。市场上的折叠屏铰链主要有水滴铰链和 U 型铰链两种方案。OPPO Find N 采用结构更复杂、成本更高的水滴铰链。这样可以达到以下几个特性：1、折痕更轻：将屏幕弯折半径提升 100%，塑性变形降低，屏幕折痕降低 48%*。2、缝隙更小：给弯折后屏幕预留充足空间，折叠后实现无缝效果。3、工艺更复杂：400+重点尺寸掌控，最高精度 0.01mm。 4、成本更高：136 个零部件，是 U 型铰链的 2 倍以上，成本是 U 型铰链 4 倍以上。

总得来说，这是款实在的机子，有内力的实用机型。OPPO Find N 为用户呈现一台好用、实用、耐用的折叠屏手机。得心应手的尺寸计、无缝隐痕的大屏体验、顺滑的开合手感、无极悬停的全新交互模式以及直板机的耐用标准。如果你在物色一款折叠机，可以考虑下这款 7699 元起跳的新机。