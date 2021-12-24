近日，搜床科技（Xbed）宣布再获数千万融资，投资方是启赋资本。本次增资将主要用于 Xbed 希酒店的拓展和 XMS 酒店自运行系统的进一步优化迭代。

搜床科技（Xbed）成立于 2015 年 8 月，是一家以房源共享、人力共享和全互联网化运营三大创新引领酒店业变革的互联网酒店运营企业。

Xbed 拥有全面的酒店运营互联网化解决方案，目前 Xbed 已经遍布广州、北京、深圳、西安、成都、武汉、长沙、郑州、南宁、石家庄、阳江、苏州、佛山、厦门、贵阳、青岛、南京、南昌、保定、海口、三亚、百色、常州、郴州、大理、哈尔滨、合肥、衡阳、惠州、湛江、西宁、许昌、大连、嘉兴、昆明、洛阳、延安、烟台、扬州、中山、马来西亚槟城、柬埔寨金边等一百多个城市，拥有 6 万多间客房，正在向全国、全球扩张。

从 2020 年 6 月首次在全网推出 Xbed 希酒店，到现在，将近一年半的时间，Xbed 希酒店已有酒店项目（含开业和未开业）近六百家。XMS 系统后台数据表明，小型酒店在蜕变成希酒店之后，更具风险抵抗能力，全年平均出租率达到 85% 以上，单房价格提升近一倍，运营成本降低一半左右，利润率达 30% 以上。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。