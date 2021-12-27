12 月 4 日下午，随着 BEYOND 联合发起人卢刚博士的演讲结束，BEYOND 国际科技创新博览会在澳门画上了圆满的句号。

首届 BEYOND 以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。BEYOND 作为本年度全球顶级的年度科技盛会之一，不仅链接全球科技创新产业，也是链接亚太地区和全球科技生态的重要平台。BEYOND 作为全球顶级的年度科技盛会之一，受到了外界一致好评。

BEYOND 国际科技创新博览会于 12 月 2-4 日在澳门巴黎人酒店巴黎人剧场如期举行，大会历时 3 天，首届大会邀请到 300+演讲嘉宾，举办 100+场行业垂直论坛，共有 300+企业集中亮相展区，展示最新前沿科。据活动现场统计，BEYOND Expo 2021 有 20000 人次专业观众到场参与，线上观众突破 350 万。其中参会人员机构中中小企业占比 38%，大企业占比 28%，高校/科研机构占比 10%。数据显示，管理层参会占比 23%，总监/经理出席占比 15%；创办人/合伙人出席占比 16%。此外还有超过 300 家权威媒体直击大会现场，发布 900 余篇图文全方位报道大会盛况，全网总阅读量超过 3600 万。

主流媒体全渠道报道，受到全球广泛关注

BEYOND Expo 2021 联合独家国际战略合作伙伴 CGTN、战略商业合作伙伴福布斯中国、新浪科技、凤凰网科技等媒体全程视频直播大会，视频全程直播观看超过 500 万人次。此外不乏中央广播电视总台、CGTN、新华社、中国日报、上海广播电视台、福布斯中国、South China Morning Post、澳门日报等 300+主流媒体参与并全渠道报道大会盛况，其中海外媒体占比 30%，全网总阅读量突破 3600 万，新媒体阅读量超过 1500 万人次，互动量突破 10 万，大会报道覆盖人数高达 3000 万。受到全球广泛关注，好评连连。

行业专家齐聚澳门，共议科技创新新风向

12 月 2 日上午 08:45，BEYOND 联合发起人贺建东先生首先登场发表开幕演讲，分享 BEYOND 的愿景和期望，BEYOND 国际科技创新博览会隆重的拉开了序幕。

首届大会嘉宾阵容星光璀璨，现场大咖云集，汇集全球热门行业重磅嘉宾，与来自全球生态伙伴，政府机构，全球资本及媒体共聚一堂，共谋国际盛事。

BEYOND Expo 组委会荣幸邀请到中国科协分管日常工作副主席、书记处第一书记，中国工程院张玉卓院士；中华医学会会长，中国科学院院士，北京协和医院名誉院长赵玉沛院士；空间技术专家，神舟号飞船首任总设计师，中国工程院戚发轫院士；中国工程院院士，广州实验室主任，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士；十二届全国人大外事委员会副主任委员，中国社会科学院 “一带一路” 国际智库专家委员会主席，蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；社会价值投资联盟理事长，原招商银行行长马蔚华；鸿海富士康科技集团创办人郭台铭；珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠；西门子全球执行副总裁，西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士等行业专家参与大会，围绕开幕式主题 What’s Next? 分享真知灼见。

BEYOND 以人为本，广泛关注当下各行各业科技的发展以及对科技对人类生产生活方式的改变，从日常生活中智慧医疗到全球广泛关注的可持续发展再到火到天际的元宇宙面面观。在 BEYOND Expo 2021 的行业垂直论坛、SDG 峰会、闭幕式中，大会邀请到中国建筑国际执行董事，行政总裁张海鹏；新开发银行副行长兼首席财务官 Leslie Maasdorp；普洛斯中国副董事长陈志；空中客车中国公司副总裁兼首席财务官 Philipp Visotschnig；Unity China CEO 张俊波；HTC 中国区总裁汪丛青；复星医药执行总裁、全球研发中心总裁兼首席医学官回爱民博士；丽珠生物常务副总经理杨嘉明博士；华为数字能源全球市场总经理薛武军；福布斯中国集团董事长兼首席执行官李思卫；LVMH 集团亚太区电商及数字化创新负责人 Tiger Wang；微软加速器北亚区 CEO 周健；德勤中国气候变化与可持续发展服务主管合伙人，德勤中国华北区副主管合伙人谢安；KDDI 开放式创新基金总经理 MICHIHIKO KASAI；将门创投创始合伙人兼 CTO 沈强；华大集团首席执行官，华大基因副董事长，深圳标准化协会会长尹烨；华为昇腾边缘智能技术专家，开源社区活跃贡献者彭志辉；北京通用人工智能研究院常务副院长兼副理事长，国际计算机协会（ACM）人工智能专业委员会中国区主席，ACM 中国理事会常务理事董乐；澳门大学健康科学学院助理教授，博士生导师代云路等行业领军人物齐聚展会现场，就一系列科技行业息息相关的可持续发展及前沿科技创新领域的热点话题进行深入探讨。

本届 BEYOND 聚焦科技创新发展最前沿理念，不仅有各个行业的领军人物，还邀请到了来自顶级高校，权威机构，一流医院的院士、专家学者共同探讨全球科技创新前沿趋势。大会邀请到了中国工程院院士，中国建筑股份有限公司首席专家肖绪文院士；中国工程院院士，深圳市建筑设计研究总院有限公司董事长及总建筑师孟建民院士；中国工程院院士，北京科技大学城镇化与城市安全研究院院长岳清瑞院士；中国科学院院士，广东省智能科学与技术研究院院长张旭院士；广州泰和肿瘤医院院长，中山大学肿瘤防治中心钱朝南教授；中华医学会放射学分会副主任委员，同济大学附属同济医院王培军；中华医学会检验医学分会常委，福建医科大学第一医院欧启水；美国佐治亚理工学院副校长，北京国际技术交易联盟国际理事会理事 CARL A. RUST；意大利萨萨里大学化学材料学院易诺晨 (Plinio Innocenzi) 教授等就相关行业科技创新理念及最新研究成果进行干货分享。

此外科技创新离不开金融资本推动，BEYOND 国际科技创新博览会着眼全球投融资发展，聚焦前沿科技，立足科技创新及其对各个产业的影响。大会要邀请到高瓴创始人张磊；IDG 资本创始董事长熊晓鸽；创新工场董事长兼首席执行官李开复；淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵；光速资本创始合伙人宓群；纪源资本管理合伙人童士豪；500 Startups 创始合伙人兼首席执行官 Christine Tsai（蔡李成美）；Infinity 集团创始人及管理合伙人 Amir Gal Or (高哲铭)；高通风投全球负责人 Quinn Li；欧瑞泽基金资深合伙人兼亚太中国区总裁陈永岚等国际顶尖投资人参与投融资活动中，针对投资热点话题深入探讨。促进创新创业者与全球顶尖投资人和各个行业跨界顶流大咖充分交流，推动科技创新和资本充分融合。

线上线下齐头并进，聚焦行业垂直话题

鉴于全球疫情形势，BEYOND 同期线上线下双重形式举办百余场垂直行业论坛，以接纳世界各地的观众。

BEYOND Virtual 于 11 月 9 日正式开幕，持续一个月，邀请全球顶级嘉宾参与其中，如西门子全球执行副总裁，西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士；平安集团联席首席执行官陈心颖；联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee（常启德）；谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont；汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建；艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷；NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh 等行业领军人物，嘉宾们就产业数字化，投资方向，可持续发展，虚拟世界，科技对生产生活方式的影响等多个领域畅所欲言。同时 BEYOND 线上大会还特别邀请到鸿海富士康科技集团创办人郭台铭发表关于在亚太地区的科技发展愿景的主题演讲。

BEYOND 线下大会深入剖析和挖掘涉及建筑科技、天使投资峰会、人工智能商汤专场、智慧医疗、智慧医疗新进展、未来出行、科技女性、医药医疗技术设备创新、元宇宙、绿色智慧物流、人工智能创新、创新药及生物医疗技术、绿色经济、农业食品科技、智慧生活、机器人、SDG 峰会、国际投融资峰会等行业垂直论坛，大会邀请了 50+专家学者，100+全球顶尖投资人，150+行业领军人物聚焦热门行业垂直话题，前瞻未来科技，为现场观众带来了精彩的讨论和干货分享。

BEYOND Expo 展区设立近 5 万平方米，BEYOND 携手上百家行业顶级企业展商集中亮相。来自阿里巴巴、澳门电讯、澳门中银、德勤、复星集团、工银澳门、光大控股、海康威视、恒健控股、华大基因、华为、华西医院、极米科技、丽珠医药、南光集团、普渡科技、商汤科技、腾讯集团、小鹏汇天、亿航、正泰集团、中国电信、中国建筑国际、中国石化、中国太平、中国土木工程（澳门）有限公司、中邮器材、CGTN、贵州省展团、江苏省展团、四川省展团、浙江省展团、深圳市科学创新委员会展团、HKX 展团、微软加速器展团、英伟达展团、粤港澳大湾区协同创新研究院展团、中关村科学城展团等跨国公司及展团的代表在展厅为到场观众展示其最新产品及前沿科技创新理念，同时获得了高效品牌曝光。覆盖影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学四大领域，用科技创新为支点，赋能产业升级，促进粤港澳地区的创新发展。

BEYOND 砥砺前行，展望 2022

BEYOND 如期举办离不开朋友们的支持，感谢合办单位给予的大力支持，感谢合作伙伴们的默默付出，感谢所有的参展商，带来的最前沿产品，让我们看到了科技的未来。BEYOND 不仅仅是一个博览会，更是一个科技交流平台。BEYOND 能够成为超越商业、技术、边界，链接更多的科技创业公司和澳门，这将是 BEYOND 一直秉承的愿景。

BEYOND 2021 圆满结束，精彩仍在继续，BEYOND 2022 已经开始，定于 2022 年 9 月 21-24 日再次超越！BEYOND 不仅要做中国最好的科技平台，也要做世界级的国际化的科技平台，明年一定会有更多的国际元素来到澳门，邀请更多的国外优秀企业及知名嘉宾齐聚澳门，让 BEYOND 真正变成一个国际性的品牌。希望大家一起期待！