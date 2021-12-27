智能机器人发展日新月异，在 2021 年 12 月 4 日 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会联合微软加速器倾力打造 “机器人论坛”。机器人论坛邀请到了梅卡曼德机器人、优艾智合、一造科技、英汉思机器人、南大电子、星速机器人、杭州申昊科技等行业顶尖企业及嘉宾出席，共同参与此次机器人论坛。论坛就智能机器人技术突破、机器人赋能产业挑战、未来机器人产业发展趋势，以及服务型机器人商业演化模式等开展了深入探讨。

会上，南大电子董事长狄敏以 “构建以新一代智慧服务机器人为核心的智慧服务生态，探索实践新型智慧银行网点的数字化转型之路” 为题，分享了南大电子在国家大力发展数字经济的大环境大背景之下，在智慧银行网点的数字化服务转型方面的探索与实践。

致力于构建机器人智慧服务生态

狄敏认为，“典型的行业对其他行业会有比较大的示范作用。所以除了银行业方面，我们也在探索智慧政务、智慧保险，面向媒体的智慧服务器系统以及面向医院的导医导诊系统，总体定位在这种具有连锁性质的行业，因为它利于复制，所以有利于企业的迅速发展”。

当前，新一轮科技革命和产业变革带动数字技术快速发展，数字经济正席卷全球。作为决定数字经济和社会发展的一项重要技术，机器人一直备受瞩目。近年来，以人工智能、大数据、物联网、云计算、5G 等技术为载体的新一代智慧服务机器人系统逐渐成为数字化服务的重要抓手，正快速渗透到各行各业，在助推行业数字化转型、为客户提供智慧服务方面扮演着愈发重要的角色，人类正在进入一个 “人、机、物” 三元融合+场景落地的万物智能互联时代。

他讲道：“近期，中共中央政治局就推动我国数字经济健康发展进行了第三十四次集体学习。中国科学院院士、南京大学校长吕建教授就推动数字经济健康发展进行讲解，提出了实施建议。作为南京大学旗下的高新技术企业，江苏南大电子信息技术股份有限公司（简称 “南大电子”）长期专注数字技术、人工智能和智慧服务机器人领域的技术研发与科技成果转化，致力打造成数字经济浪潮中，智慧服务机器人系统的创意者及引领者”。

南大电子自主掌握了机器人智慧云脑、机器视觉、机器听觉、自主运动等关键核心技术，特别在中远场商用机器人语音识别引擎技术探索中处于国内领先地位，以此打造新一代智慧服务机器人 “元宇宙” 生态，研发并实现了多款适用于不同行业场景的 “数字生命体” 新物种产业化。

“数字中国” 建设已成燎原

受数字化变革和互联网革命驱动, 银行业率先而动，已经成为转型先驱和排头兵。南大电子聚焦 “智慧银行”、“数字银行”，在 2015 年推出首套银行服务机器人，并随后作为银行业向智慧服务转型升级的标志产品和服务新生态参加了中国银行业大会，开启了智慧服务生态在银行网点的探索应用。

南大电子机器人作为银行网点的数字化员工及智慧小助手，在网点内可实现主动迎宾接待、精准引导分流、业务咨询、场景化精准营销、智慧业务办理、智慧厅堂管理及智能机组协同等服务，可与银行网点的大堂经理、业务经理、自助终端设备及智能大屏实现互通互联和相互调度，打造了以 “人+智慧服务机器人系统+自助设备” 为核心的群体协同服务模式，构建了全新的智慧银行网点服务生态。

新一代智慧服务机器人系统作为数字化平台，具备交互、展示、收集、分析、管理等功能，不仅增强了客户体验，带来更具温度感、科技感的金融服务，更为银行网点实现了提质增效、降低运营成本、优化资源配置等价值，以数字技术重塑银行网点的场景、产品、服务和模式，实现银行网点的数字化、智慧化运营和管理。

目前，南大电子长期保持金融行业市场份额领先，已覆盖中国人民银行、工农中建交邮储六大国有银行、股份制银行、城商行、农商行及保险、证券等行业，此外，南大电子正积极与各个行业探索实践数字化的智慧服务生态，在国家发改委、新华社、东方航空、北京大学第三附属医院等打造了智慧政务、媒体、航空、医疗样板间，目前在全球各地已落地应用的数字化场景超过 1000 余例，且正在向更多的国家和区域、更多的行业、更多的场景延伸。

在数字经济和智能时代发展的浪潮中，数字化将成为行业的刚需和服务机器人系统的标准配置，在行业服务中提供数字化管理和服务，将能够创造更多的核心价值。狄敏强调：“南大电子将更好地依托产学研平台优势，加强自主创新研发与核心技术攻关，提升数字技术应用能力，加速构建以新一代智慧服务机器人为核心的数字化智慧服务服务生态，促进数字技术与实体经济深度融合发展，赋能金融行业和更多传统行业转型升级”。