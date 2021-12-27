12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会于澳门威尼斯人酒店重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。绿色经济论坛是 BEYOND EXPO 大会的重点活动之一，华为数字能源全球市场总经理薛武军从如何利用数字化智能化技术实现传统能源生产过程的高速流转、绿色通讯网络两个角度发表了题为《开放创新, 共建低碳智能社会》的主题演讲。

以下为华为数字能源全球市场总经理薛武军演讲部分节选内容：

前面大家从时尚、金融、投资的角度在看绿色产业，下面我们从技术的角度来看一下华为在低碳这一块的一些思考。

“碳中和” 已经成为全球发展共识，首先我们要知道碳排放从哪来，才能知道如何去减碳。从左边这个饼状图可以看到，碳排放主要来源于电力 40%、工业 25%、交通行业 21%……要实现碳中和，我们知道还有未来二三十年，传统能源生产过程中，如何利用数字化智能化的技术实现生产过程的高效流转，是一个非常重要的问题。

“碳中和” 引发全球能源革命

众所周知，华为传统的主业是 ICT 产业。通讯网络方面，随着数据大量的诞生，数据的存储、数据的处理和计算，分别占了全球超过 1% 的耗电量；绿色出行方面，大家都知道华为在做手机、做 5G 通信设施，这些设备都是需要用电的，无论是手机快速充电的技术，还是基站本身供电的技术，华为都是有积累的，所以未来华为的使命就是把自家的数字技术、5G、AI 等和电力电子技术融合，再去做一系列面向不同的场景包括清洁发电、汽车电动化、绿色通讯网络和能源云的低碳方案。

具体来看，清洁发电方面，华为目前主要是聚焦在光伏（全场景光伏储能解决方案）。从西北沙漠的大型电站到家庭屋顶的光伏，华为不做光伏组件，主要负责提供逆电设备，把直流电变成交流电，然后送到电网上去，这是华为要做的事情。

光伏发电，一块组件大概只有 300 瓦（目前最高的 600 瓦），三峡大坝 20 G 瓦，实际机组也就是十多个机组，怎么样让这些组件在他的生命周期里，每一块都始终能够处在一个最佳的发电状态，这就是要靠我们的数字化技术，在逆电设备里面把所有的传感器、传输技术、AI 和云的技术都加进去，让每一块组件的数据都能够被监测到，再通过系统放到云上，通过 AI 去计算。

比如说在西北的一个电站 100 兆瓦。如果靠人去维护 100 兆瓦的电站，差不多算是 30 万块组件，亲身去电站里面查故障需要近两个月的时间，而现在华为能做到的是，只需要技术人员在办公室里面鼠标一点，20 分钟就可以出检测报告：哪个组件有问题，具体什么问题等等，除此以外，华为跟国家电投的黄河水电专家也有大量的合作，把他们的经验集成到整个系统，助力更好的发展。

其次是沙特阿拉伯·红海项目，前不久签约为沙特阿拉伯提供 1300 MWh 的储能，这也是列入沙特 “2030 愿景” 规划中的重点项目。这也是一个具有里程碑意义的事件，沙特阿拉伯政府规划的面向未来的一个百万人口城市，全部用新能源来供电，红海新城将引领全新的生活方式，同时寻求在石油等资源日益枯竭的形势下实现新的经济增长点。

最后是传统能源如何数字化。图片里面左边这是我们跟中国南方电网合作的高压输电线的智能巡检。以前中国南方电网是每年 1 至 2 次巡检，依靠人工爬塔走线检查问题，现在利用 5G 传输技术，大家可以看到太阳能板下面有一个摄像头，摄像头里面集成了 AI 的技术，能够做到自己调节角度检查线路是否有异物、树枝是否遮挡、是否有裂纹等问题，这样一来，传统的人工巡检 20 天，AI 无人巡检两个小时就可以搞定，对碳排放的降低也是非常大的。

极简站点助力网络碳中和

接下来要讲的是绿色通讯网络部分。大家知道目前中国是 5G 发展得最快的国家，但随着 5G 的发展，功耗也会变得更大，如何提升整个通信站点的能源效率成了一个问题，为此，华为提供了 “房-柜-杆” 的解决方式，降低站点能耗和碳排，简单来说：把原来房子里面架空调的方案改成柜子式的，把设备都塞到柜子里并分区制冷，再把所有东西都做成刀片，挂在杆上，将原来的效率 60% 提升到了 97%。

第二个是数据中心，以前建一个数据中心，那是要去盖房子，除了建设周期长，还要铺防静电地板、下走线、甚至是精密空调，整体来供电，为了应对低碳需求，华为推出预制模块化的解决方案，把这些精密的制冷供电全部集中在一个小小的模块里面，可以有一些柜子做制冷，有一些柜子做备电，剩下的全部给主设备的服务器用，能耗能效提升 50%。

其次是 Smart 里的 UPS，很多的设备或者是生产线都是要求 UPS 24 小时电是不能够断的，一旦断了对业务的这种损失是非常大，那么以前一整个 UPS 设备可能都是使用铅酸电池，现在华为推出来这种模块化是业界效率最快的三 U 电力模块。

第三个是交通电动化，提到这里避免大家误会，我先讲这句话：华为助力车企造好车，华为自己不造车。我们做的是什么？汽车里面的核心部件。华为有两块做车的业务，一块是车 BU，自动驾驶智能座舱，就是围绕着智能化的那一块；一块是数字能源，核心的电动化器件三电。

电动汽车核心要解决的问题是一是续航里程，二是充电设施普及程度。华为要做的事情，第一续航里程，把数字化的技术融入到电动汽车里去，通过核心的转速比别人提升 10% 至 20%，比如说把里面的三电设备体积做小，重量做轻，使车子的续航能够提升差不多 40 至 50 公里；第二个充电的体验，现在大家知道华为的快充还行，我们要把这些快充技术也要用到车上去，应该比手机的可能还要更好，现在是 10 分钟，充电可以续航 200 公里，5 年之后我们还希望能够再提升一倍，真正能够做到充电的体验跟加油的体验不会相差太大。

现在很多城市都要做低碳城市。华为的综合智慧能源是做什么？就是通过一系列的节能技术，或园区里面引入清洁发电来提升能源的使用效率和清洁发电这一块。举个例子，这是未来华为数字能源的一个新的总部园区，应该在深圳的福田区，应该明年年终会落成，到时候也欢迎大家来参观。通过一系列的节能技术，我们把他原来规划的一年 1400 万度电降到了 700 万度，再把光伏这三个建筑的地面全部装上薄膜发电，屋顶装上光伏，那么就是一年可以再发 150 万度的清洁的电，这样真正的用电量就可以从电网来的电降低到 550 万度，实现碳排放能够降低到 60%。

另外一块就是能源云，因为时间关系我就不细讲了，核心是未来各种能源调度的一个大脑，比如说园区里面有充电桩、车、储能的设施，有发电的设施、有其他的用电……将来到底什么时候这些设备用电、充电、放电，怎么样去调度，都是要靠能源云来实现的。

截至 2021 年 9 月 30 日，华为数字能源已助力客户绿色发电累计 4435 亿度、累计节电 136 亿度，相当于减少 2.1 亿吨碳排放、等同于植树 2.9 亿棵。“未来我们还将不断努力，通过持续的技术创新为推动 ‘碳中和’ 的加速到来贡献华为力量。” 薛武军说。