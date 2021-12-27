近期，南京赛宁信息技术有限公司（简称 “赛宁网安”）获 8000 万元 C+轮融资，原股东基石创投联合深圳高新投、俱成投资完成此轮融资。本轮融资后，公司将持续加强产品研发和市场投入，全面提升产品核心竞争力。

基石创投管理合伙人秦少博表示：基石创投做为赛宁网安的老股东，时隔一年再次加磅跟进投资，是基于对公司近年来发展的肯定和对网络安全产业大趋势的坚信。我基金长期跟踪并投资网络安全赛道，网络安全已成为国家战略发展基石。赛宁网安以靶场产品为切入点，高研发投入，逐渐形成完整的 “ 一云·六系 ” 产品体系，以赛宁私有云为支撑，为下游客户提供：学、训、赛、演、评、战六大体系的落地场景，在行业内名列前茅，竞争力突出。伴随我国关键基础设施的数字化进程，依托公司优秀的安全策略与产品工程化能力，赛宁将有望实现军工战备与关基领域的全面发展。未来，希望公司能够在更多关乎国计民生的领域发挥自己的特长，为我国网络安全事业做出硬核贡献。

深圳高新投创投公司总经理朱朝晖表示：作为专注于高新技术领域的国有投资平台，我们始终坚持以市场为牵引，以资本为纽带，有效地融合优质资源，投资具有核心技术能力、服务国家战略需求的高新技术企业，为企业赋能。在实现国家网络安全战略方面，赛宁网安与高新投的理念不谋而合。我们双方将借助深圳改革先行示范区优势，在业务与资源方面开展深入协作，从而帮助赛宁网安更稳更好地发展，持续领跑网络靶场的技术创新，巩固行业领先地位。

俱成投资合伙人朱进云表示：赛宁网安作为国内最早从事网络攻防对抗研究的企业之一，不仅积累了领先的网络攻防对抗技术，还具备广阔的国际化视野，期待赛宁网安继续借助 XCTF 联赛的国际影响力，构建新的网络安全全球生态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。