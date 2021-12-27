V2X 智能网联公司华砺智行宣布完成 A1 轮融资，本次融资由安徽创谷资本和深圳前海长城基金共同投资。

本轮融资将加快华砺智行产品、技术及智能解决方案的迭代创新以及推进公司国际化布局、商业化进程。公司将继续深入交通智能化、助力碳中和的目标，加速实现 V2X 车路协同在全球范围内的大规模落地应用。

华砺智行于 2017 年成立，在此次 A1 轮融资前，公司已经连续完成天使轮、天使+轮和 PRE-A 轮融资，销售额年均增长达 200%，2019 年和 2020 年已实现盈利。

安徽创谷资本总经理牛阳表示：“在新四化的大背景之下，创谷资本已在智能网联汽车领域持续深度布局多年，目前已投资了多家创业公司，在伴随企业共同成长的同时充分发挥创谷资本的优势，赋能企业，我们相信未来华砺智行将继续引领车路协同赛道的突破创新及生态建设，爆发新一轮的市场影响力。”

深圳前海长城基金董事长常进勇表示：“我们相信，智能网联汽车和车路协同是中国交通市场发展的大趋势。华砺智行在智慧交通及车路协同领域取得了出色成绩，其致力于构建一个将交通要素 360°和全过程无缝感知的高效、便携、绿色、安全、舒适的智能网联生活场景，推出的全栈式 V2X 解决方案在全球多个城市部署后获得了市场高度认可。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。