12 月 27 日，自动驾驶技术方案商上海追势科技有限公司（简称 “追势科技”）宣布完成超亿元 A 轮融资，本轮融资由元禾璞华领投，国方资本，野草创投跟投，老股东云启资本、中南创投基金追加投资。

本轮融资将用于实现低速自动驾驶（AVP）的量产项目落地，同时研发新的业务和产品线：将 AVP 技术推广到泛机器人的应用场景，及研发行泊一体的自动驾驶解决方案。多维资本担任独家财务顾问。

追势科技成立于 2019 年，致力于实现自动驾驶的核心软件和解决方案的研发。创始团队拥有 20 年的汽车行业研发实力和量产过上百个项目的落地经验。追势的自动驾驶软件，完成了不同的芯片上最优最快的部署和量产，推进产品的在乘用车上量产落地。

截止到目前，追势科技已经获得了 10+量产项目，成功将所有主流量产芯片全部打通，量产平台已覆盖：TI、英伟达、高通、瑞萨、华为 MDC、地平线等。

本月初，追势宣布获得国内头部车厂的 40 万套+的量产订单，这也是国内低速自动驾驶最大的量产项目和标杆项目。

追势科技表示，从 2022 年开始，其将继续扩大在低速自动驾驶产品上的优势，巩固和扩大在低速产品上的领先地位；并将已有的成熟技术复制到泛机器场景。同时，布局城市中高速自动驾驶的行车功能，完成行车+泊车一体解决方案；预计 2030 年，追势科技将实现全场景的自动驾驶。

元禾璞华董事总经理胡颖平表示：“元禾璞华一直持续关注汽车智能化的发展。目前低速自动驾驶正在逐步落地中，伴随新能源车的渗透率快速提升，新型 Tier1 正在快速成长中；我们看好软件与芯片的加速迭代推动产业进化。元禾璞华长期专注于芯片领域投资，和追势的投资合作，希望可以尝试形成软件与芯片的良好生态与产业协同，从而为整车厂提供更好服务。”

国方资本管理合伙人孙忞表示：“国方资本相信 “软件定义汽车” 的大趋势，也持续关注无人驾驶领域的发展。我们既着眼于无人驾驶的美好未来，也关注用户的真实需求及场景落地的可行性。追势团队拥有极强的研发能力跟丰富的量产经验，过去在德尔福十多年的经历也让团队对于主机厂及用户的真实需求有了深刻的理解。我们相信在这波智能汽车的大浪潮里，追势可以真正赋能主机厂加速智能化迭代。”

野草创投创始合伙人李赫然认为：“低速场景下的自动驾驶正在快速落地，自动代客泊车功能在消费者选择自动驾驶功能时优先级最高，追势以摄像头+超声波为基础的融合方案和低成本快速建图能力可实现多场景使用及提升 AVP 的易用性，团队丰富的工程化落地经验有利于在主机厂内快速推广。同时公司也在积极布局中高速自动驾驶领域，我们看好其将来可以为主机厂和用户提供行泊一体的完整解决方案。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。