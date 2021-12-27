近期，国内无代码企业数智化协同平台「Treelab」获数千万美元 A 轮融资，红杉中国与某战略投资方联合投资，老股东 GGV 纪源资本、五源资本与明势资本全部跟投支持，穆棉担任独家财务顾问。新一轮融资后，Treelab 将加大对产品研发、服务升级、市场拓展和人才等方面的投入，持续推动产品迭代和用户体验的优化，并深耕重运营场景下的产业发展。

与此同时，Treelab 也将在今天启用改版后的官网和全新域名（www.treelab.com)。本次官网改版，不但全面升级了网页视觉及功能布局，用户还可以在官网轻松获得 Treelab 最新动态、行业解决方案及用户使用手册等信息。

Treelab 以无代码和低代码作为自身的开发理念，让不擅长技术的人也可以根据自身的业务场景，灵活搭建自己的办公工具。目前，Treelab 主要提供了可视化数据库、多人协作、可拓展插件、自动化数据处理和智能数据分析、多端同步六大特色功能，多个维度打破开发效率低下、成本高、数据孤岛三大数字化转型难题，为企业提质、降本和增效。

本轮融资后，Treelab 也会加强生态系统的建设。目前，Treelab 已经成功对接了聚水潭等电商 ERP 系统，接下来，Treelab 也会与企业微信进行合作，更好地建立企业与内外部沟通的闭环。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。