12 月 27 日，趋动科技宣布完成数亿元人民币 B+轮融资。本轮融资由普罗资本旗下国开装备基金领投，老股东 Prosperity7 Ventures、元禾重元、高瓴创投跟投，指数资本继续担任独家财务顾问。

这是继今年 2 月 A+轮融资、7 月 B 轮融资后，趋动科技完成的又一笔融资，也是公司成立近三年来完成的第六笔融资。本轮融资后，公司计划将资金用于新产品研发以及加大核心产品的市场化运营。

趋动科技于 2019 年成立于北京中关村高新技术园区，拥有专业的研发、运营和服务团队。该公司专注于为企业用户构建数据中心级 AI 算力资源池和 AI 开发平台，趋动科技的 OrionX 猎户座 AI 算力资源池化软件能够帮助用户提高资源利用率和降低 TCO，提高算法工程师的工作效率。趋动科技的双子座 GEMINI AI 训练平台，为客户提供强大的 AI 算力管理服务以及高效的算法开发和训练支持，能够化繁为简，帮助企业建好 AI 平台、管好 GPU、用好 AI 服务。

普罗资本执行事务合伙人 徐晨昊表示：“数据中心正面临 AI 算力需求爆发式增长和芯片使用效率低下的矛盾。通过软件定义算力，实现 AI 芯片资源高效利用、统筹管理、弹性调度，将为企业用户带来巨大商业价值，是极具潜力的优质赛道。趋动科技拥有业内深耕 AI 算力资源池化技术最专业的创始班底，其解决方案已在数个行业头部客户中得到应用，有望成为跨领域、跨场景的通用算力基础设施平台。我们看好趋动团队进一步巩固其领先优势，赋能中国乃至全球客户的数智化能力建设。”

沙特阿美 Prosperity7 Ventures 执行董事 Aysar Tayeb 表示：“趋动科技是算力资源管理软件领域的全球领导者。当前大量的企业一方面算力利用率非常低，另一方面，伴随数据爆发式增长而来的 AI 算力需求却在不断增长。趋动科技的创新性软件通过调用远程计算资源的方式来解决这个矛盾的方式非常独特。通过不断强化的合作伙伴生态和不断增长的客户数量，我们坚信趋动科技已经走在持续快速增长的正确道路。”

元禾重元合伙人 李炜琦表示：“软件定义的 IT 生态，是元禾重元重点布局的方向，当下随着全球人工智能加速渗透、数字孪生与元宇宙的发展，算力需求越来越大，企业将面临日益增长的算力成本与人效压力，趋动自主研发的软件定义算力技术，可帮助客户解决实际痛点，且技术全球领先。距上轮投资以来，企业新产品研发与客户拓展均超过预期，我们有信心趋动将成为全球化的软件定义算力平台”。

高瓴创投合伙人 李强表示：“趋动科技是高瓴创投从 pre-A 轮开始连续支持的企业。近 10 年来，随着海量数据爆发，全球对 AI 算力的需求激增了数十万倍，且在可预见的未来仍会保持高速增长。趋动科技给出的以 GPU 资源池化和虚拟化来提升 AI 算力的解决方案，凭借厚积薄发的技术优势，有效地提高了 GPU 的资源利用效率，受到了大量客户的广泛认可。我们将持续看好、长期支持这家创新型技术公司的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。