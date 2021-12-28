12 月 28 日，北京赛博昆仑科技有限公司（简称 “赛博昆仑” 及 “公司”）宣布已完成新一轮早期融资。本轮融资由中金资本旗下中金传誉凤凰基金领投，山行资本跟投，老股东红杉中国种子基金、真格基金持续加码。

此次融资是赛博昆仑继种子轮融资后，今年内完成的第二轮融资。截至目前，公司已获得早期投资近 1.5 亿元。本轮融资后，公司将持续完善产品矩阵，在包括服务器与工作站安全、云原生与容器安全、高级威胁情报、高级安全溯源等多个企业安全产品与服务方向持续进行研发投入，扩大市场落地。

同时公司宣布，国际知名安全专家陈雪斌（古河/Yuki Chen）已加入赛博昆仑，出任首席技术官一职。

赛博昆仑创建于 2021 年 1 月，公司在软硬件与系统安全、云安全、安全攻防与对抗等领域有着丰富的经验能力和领先技术成果，致力于为政府、金融、能源、运营商、教育、医疗、互联网等行业客户提供面向未来的高级网络安全产品、解决方案与服务。

中金传誉凤凰基金负责人童璇子表示：“网络安全就是国家安全，是经济社会稳定运行的重要保障。随着 5G、大数据、AI、云计算、区块链等新兴智能技术的加速运用，网络安全保护也面临着新的机遇与挑战。赛博昆仑作为国内独家有能力提供完整 0 day 漏洞防御与对抗服务的新一代网络安全公司，团队在 MJ 的带领下技术实力也已在国际上得到证明。我们认为公司将成为筑牢国家网络安全防线的中坚力量，填补目前网络安全服务市场未满足的需求。我们将持续支持和陪伴公司成长，期待公司未来能更好地守护我国政企网络安全。”

山行资本董事总经理吴莹表示：“网络安全一直是企业服务领域最活跃的赛道之一。我国近年在高科技方面持续投入，网络安全是重中之重。我们坚定看好具有新一代安全防护理念的创新产品对传统企业安全架构的补充和革新。赛博昆仑团队基于国际领先的高级漏洞攻防能力与成果积累，已经形成真正尖端的、纵深的、面向未来的独家安全防御体系。我们相信公司在文彬、古河的带领下，将不断构建起更加完善的企业安全防御体系，打造可靠的 “新基建” 安全基础设施。“

红杉中国合伙人郑庆生表示：“长期以来，红杉中国种子基金一直看好网络安全方向，努力在行业中寻找可以带来深刻变革的伟大企业。近年来，数据保护和信息安全在全球都获得了前所未有的关注。作为网络安全领域的领军人物，文彬在国内外安全社区拥有很高声望，他和团队基于独有的安全技术和能力，构建了覆盖多个领域与产业需求的新一代网络安全产品与服务平台。我们期待赛博昆仑未来能不断完善产品生态，通过技术创新赋能更多企业，为用户的业务、数据和系统安全提供更好的保护”。

真格基金投资人林惠文表示：“我们欣喜的看到，赛博昆仑成立一年来取得了十分惊人的成长和一系列重要成绩，已成功跻身新一代网络安全的代表公司之一。同时我们也看到，赛博昆仑已经逐步构建起以零日漏洞攻防为核心的完善技术体系，并以此为基础正在加紧打造全新一代的安全产品，以应对新技术条件和新场景下的安全威胁。众所周知，网络安全是制造强国和网络强国的基础保障。我们坚信，赛博昆仑未来的安全产品和解决方案，不仅将为我们带来全新的网络安全体验，也将凭借在漏洞管理和威胁治理方面的深厚积累，更好地为国家的经济发展保驾护航”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。