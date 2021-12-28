日前，埃克斯工业（广东）有限公司（简称 “埃克斯工业”）宣布完成过亿元 B 轮融资，本轮融资由和利资本、诺华资本联合领投，华润润科微电子基金跟投。

埃克斯工业是国内首家专注于为半导体和泛半导体产业提供智能制造解决方案的供应商，目前已经拥有设备智能化、产线智能化和良率智能化等几大核心产品线。其产品目前已成功在数十家头部半导体厂商落地。

埃克斯工业在某一线半导体企业落地的国内首个半导体智能制造统一平台，暨 3D 智能数字孪生系统，帮助客户搭建资产实时数据交互平台，集成设备和产线监控、管理、预测和调度等多种功能模块，全面对芯片生产进行赋能，大幅度降低生产运营成本，提高资产利用率和生产效率；在国内某半导体设备企业落地的智能设备调度与控制系统，建立设备资源模型，智能化识别设备产能限制因素并进行最优生产调度，在高混合生产情况下可提升设备产出超过 10%，减低 Rework 和报废达 100%。

另外，埃克斯工业具有核心自主知识产权的虚拟量测、智能排程、AI 质检、设备故障检测与分类、预测性设备维护、化合物半导体智能闭环等多个智能制造解决方案，能够大幅提升产线效率、产能及产品良率，降低生产制造商的生产运营成本，目前已在多个头部半导体（包括 6、8、12 寸）和泛半导体企业成功落地部署，为中国半导体生产力提升提供有效解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。