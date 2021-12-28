近日，源景泰科完成由元生创投独家投资的数千万元 Pre-A 轮融资，这是该公司首次接受外部投资，清介资本担任财务顾问。本轮融资将用于微流控 PCR 胶条示范产线升级改造，微流控 PCR 设备及试剂的注册报证，基层核酸检测的小规模试点，第一代电化学检测设备及通用检测试剂/耗材中试规模的量产。

成立三年多来，源景泰科除了进行传统荧光 PCR 试剂的研发外，还将精力投入到分子诊断相关核心部件、关键耗材及试剂的研发，已建立微流控 PCR 胶条和微流控电化学两大技术平台，用于开发高效、低成本的分子诊断系列产品。源景泰科的微流控 PCR 仪及新冠病毒微流控 PCR 胶条试剂盒在 2021 年 5 月获得 CE 认证，已销往东南亚、中东、非洲的多个国家，国内试剂注册报证也在进行中。此外，该公司在今年年初还完成了第一代电化学检测设备及通用检测试剂/耗材的研发，是目前中国电化学检测技术平台产业化进度最快的企业。

源景泰科董事长朱坤表示，检验的未来在于我国的基层医疗以及相对落后国家的检验普及化，源景泰科的目标是通过创新驱动满足人民日益增长的对于健康生活的需求。源景泰科在成立之初就坚持做高性价比、以客户需求为导向的分子 POCT 产品，检测用到的核心部件、关键耗材及试剂全部自主研发，起初确实很难，没有太多可参照的东西，现在看起来这个思路是对的，避免了产品的同质化，而且只有适合中国市场价格体系的产品才有它的生命力。我们的产品刚推出，尚在注册申报阶段就获得了国家行政学院、国家卫健委基层司及行业专家的高度评价，并受到了基层医生的极大关注，让我们有信心在此基础上研发更多适合基层首诊的产品，为中国乡村医疗振兴做出自己的一点贡献。同时我们希望通过技术平台创新、产品创新改变目前全球医疗资源分布不均的现状，让那些相对落后的国家也能享受到优质的检测服务。感谢元生创投和源景泰科各位现有股东的认可和支持！我们将继续深耕微流控和电化学技术平台，为体外诊断行业提供迭代的解决方案。

元生创投管理合伙人林艺博士表示，元生创投专注中国生物医疗大健康领域的股权投资，布局了超过四十家诊断及精准医疗领域的企业，源景泰科以朱坤为核心的管理团队在分子诊断领域深耕近二十年，从底层技术到市场需求，都有全面且深刻的掌握和理解，很有幸元生创投这次有机会投资支持源景泰科团队，期待源景泰科更高效、低成本的分子诊断产品能更大范围地普及，特别是电化学分子诊断产品能带来革命性的技术突破。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。