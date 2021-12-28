以科研驱动的头部护理品牌 Spes 诗裴丝（简称 “Spes”）完成近 2 亿元 A 轮融资，本轮融资由华兴资本旗下华兴新经济基金领投，国内某知名基金联合领投，老股东 SIG 继续跟投，光源资本担任融资独家财务顾问。融资完成后，Spes 将进一步加强在头部护理赛道 “洗、护、染、型” 的产品布局。

华兴新经济基金合伙人袁凌韵表示：“头部护理是美妆个护领域增速最快、体量较大的板块之一，消费者不断涌现的细分需求使得头部护理正在 ‘面部化’，从而给新兴国货品牌创造了巨大的发展空间。Spes 在过去一年多的时间里经历了高速发展，不但体现了团队的爆品流量获取能力，其背后强大的产品研发、全球供应链整合和消费者洞察能力更值得我们肯定，因为这些后端能力是支持企业持续迭代和创新的最有力保障。我们很荣幸领投 Spes 本轮融资，并相信未来在创始人郑如晶的带领下，团队能够坚持专业解决方案和科学配方的价值主张，为消费者持续创造价值。”

SIG 合伙人任剑琼表示：“新消费走到当下，仍能获得资本市场关注的团队的标配是供应链能力和全栈操盘能力。持续的、针对类目的产品创新和用户体验创新是从网红到长红的道路。Spes 较好地把握了消费者洗护的底层需求——容颜焕新+惊喜一刻——并将其 SOP 到全网视觉呈现的品牌辨识度中。同时，创始团队也为未来 12-24 个月的新产品储备、前沿的美业科技突破应用做好了布局。经典的品牌理论需要在当下 ‘细碎化触达’ 和 ‘离散的心智环境’ 中被重新演绎，新一代消费者需要品牌以平等共创的姿态去陪伴和结盟。Spes 是这条道路上积极的探索者和践行者。”

光源资本董事总经理李昊表示：“ Spes 向消费者充分诠释了科技赋能产品定义的能力。经过成立早期的突破和摸索，Spes 在短短一年内快速构建起了一套独有的消费者需求挖掘方法论，并且配合自身的供应链和研发优势，接连打造出了数款创新型明星产品，收获消费者美誉。我们一直相信消费行业的根本在于产品创新，我们也欣喜地看到 Spes 持续走在产品创新的道路上。同时，运用自己对于新渠道和媒体的理解，Spes 成立不久就快速迈入了属于自身的独特增长轨道。期待 Spes 在 2022 年继续发光发亮，持续创新，用更先进的产品工艺和技术打磨出更多优秀的产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。