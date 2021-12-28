12 月 28 日，澳斯康生物（南通）股份有限公司（以下简称 “澳斯康”）宣布完成 15 亿人民币的新一轮融资。该轮融资由股东金石投资和鼎晖百孚领投，多家知名机构跟投，易凯资本在本次交易中担任独家财务顾问。

澳斯康董事长兼总裁罗顺博士表示：“非常感谢参与此轮融资的各家投资机构。面对生物制药行业快速发展和日益增长的客户需求，本轮募集资金将用于 CDMO 及细胞培养基业务板块多地扩产和新技术开发，在未来，澳斯康的 CDMO 业务将围绕重组蛋白、病毒、核酸、ADC 等重要领域进行布局，发挥公司在培养基研发和生产方面的优势，积极与供应链行业的优质伙伴进行深度合作，为生物制药客户提供一站式 CMC 整体解决方案，生产全球老百姓用得到、用得起的高质量生物药。”

澳斯康生物专注于生物制药生产相关业务（CMC Biomanufacturing），可为客户提供 “研发-工艺-生产-物流-技术支持-售后” 的一站式服务。澳斯康生物拥有国际化运营及技术团队，在生物制药工艺及产业化方面拥有多年的经验。澳斯康生物可以提供先进水平 CDMO 服务，多次通过中国 NMPA、美国 FDA、及欧盟 EMA 标准的质量审计。澳斯康生物具备 2,000L 批次培养及 500L 灌流培养生产能力，制剂生产车间配备西林瓶分装/冻干及预灌封注射器/卡式瓶分装能力，可为海内外客户同时进行多个品种的生产服务。

澳斯康集团旗下的健顺生物团队组建于 2011 年，目前在中国兰州、海门、上海；美国旧金山、韩国釜山等多地布局有先进的实验室或生产基地，主要致力于开发高质、高效的无血清、个性化、化学成分界定细胞培养基及其工艺开发，同时提供配方生产、技术支持与配套服务。产品主要应用于生物制药、细胞治疗以及人/兽用疫苗的生产。作为行业一流的无血清干粉培养基供应商，健顺生物已服务 200 多家客户，覆盖 100+临床 1 期/2 期、30+临床 3 期的重组蛋白类生物制品项目，部分产品通过美国 FDA/DMF 备案登记。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。