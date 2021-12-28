动点出海获悉，越南综合企业巨头 Vingroup 旗下电动汽车部门 VinFast 已于近日宣布向当地用户交付了其首批 VF e34 电动汽车。该公司表示，此举意味着越南成功加入了新能源汽车生产国之列。

VF e34 是一款专为越南市场研发且定位 C 级的电动 SUV 车型。VinFast 透露，VF e34 集成了包括 Vingroup 旗下技术生态成员公司 VinBigData 所开发的虚拟助手在内的众多特殊功能。用户可以基于多区域的越南口音同车内语音助理展开互动，以此来对汽车进行相关功能控制。Vingroup 称，为了支持客户体验 VF e34 的智能功能，VinFast 已经与 MobiFone 电信公司合作，为其交付的每辆 VF e34 汽车都将预装 eSIM 功能。

此外，VinFast 还向用户提供了价值 6000 万越南盾（约合 2600 美元）的可选高级功能扩展包服务，其中包括涵盖了驾驶安全、导航系统、地理时限设置等多方面功能的驾驶辅助功能。据悉，这一可选扩展包也被免费赠送给了 VF e34 的 2.5 万多名首发预定用户。

针对电池方面，VinFast 也在本次交付仪式中公布了其电池租赁套餐。

其中，VinFast 将最低套餐用量从每月 1400 公里减少到了每月 500 公里。基于这一套餐计划，如果每月行驶距离不超过 500 公里，用户只需向 VinFast 支付 65.75 万越南盾（约合 30 美元）的费用。而如果每月行驶超过 500 公里距离，客户将按每公里 1315 越南盾（约合 0.05 美元）的单价向 VinFast 支付额外的电池租赁费用。

声明称，VinFast 还承诺在汽车的整个产品生命周期内向用户提供电池租赁，并将每年进行租赁价格的调整——每年 12 月 1 日，VinFast 都会根据当地相应电价或汽油价格的涨跌调整电池租金。

VinFast 表示，当汽车的电池充电容量低于 70% 时，公司将为客户完全免费更换新电池。与此同时，所有的 2.5 万名首发预定客户也都将享有前 12 个月的免费电池租赁体验。

据了解，购买 VF e34 的客户还将被赠送一个功率为 2.2kW 的便携式充电器，用户可以通过其家庭电网为电池主动进行充电。另一方面，VinFast 还为希望在家安装更多设备的客户提供了功率为 7.4kW 的壁挂式充电器，而该产品的价格为 940 万越南盾（约合 411 美元）。

VinFast 称，公司预计将在明年 1 月份时继续向预购客户交付数千辆规模的 VF e34 电动汽车。