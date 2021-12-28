12 月 28 日，工业移动机器人企业优艾智合宣布近期完成 B 系列融资，金额累计超 3 亿元人民币。两轮分别由方广资本、熙诚金睿领投，IDG、松禾、SIG、蓝驰、软银、HAX 等新老股东跟投，均由泰合资本担任独家财务顾问。早期投资机构包括真格、常见、英诺、招商局伯乐、西交 1896。

优艾智合基于工业物流及智能巡检运维两大业务，深耕于精密电子制造与能源行业中的生产运营场景，在半导体、电厂等领域始终保持市场第一。截至目前，优艾智合已成为立讯精密、ASM、中国中车、法士特、中国华能、中航工业、中国商飞、日立等国内外品牌的合作伙伴，国内市场覆盖 26 个省市，产品出口日本、韩国、新加坡、西班牙、德国等 30 多个国家。

优艾智合成立将场景落地和服务作为第一目标，基于 AMR 定位导航算法在高精度和高稳定性方面的强大技术支撑，优艾智合是国际领域为数不多定位精度达到±2mm 的移动机器人厂商。同时，作为国内最早布局软件系统的移动机器人企业，优艾智合打造的软硬件一体化解决方案，不仅满足个性化消费时代下企业柔性生产的需求，更能实现数字化生产与信息化管理，从而达到智能升级转型的目标。

以工业物流场景为例，优艾智合应用自主研发的 AMR 及 YOUI TMS 系统，能够打通整场物质流与数据流，实现 “原料仓-线边仓-生产线-成品仓” 的完整业务流程闭环，帮助企业真正实现稳定连续、高效的生产。

通过持续场景深耕，优艾智合在短时间内积累了整厂物流规划能力、大规模集群部署能力及多机协同能力，并实现了产品的规模化落地。目前，优艾智合软硬件综合解决方案已在半导体、3C、电力、IDC 等领域广泛应用。在某精密电子制造企业 36000㎡的 Frame 工厂中，优艾智合应用 150 台移动机器人及 YOUI TMS 系统打造无人车间，完成手机中框生产物流自动化升级，实现生产效率及效益的双提升。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。