近日，边缘云服务提供商 Zenlayer 宣布完成 C+轮融资。本轮投资方为印尼最大的电信公司印尼电信公司（Telkom Indonesia）旗下投资机构 MDI Ventures，至此，Zenlayer C 轮总计融资金额已达 6200 万美元。

依托前沿的云网技术及广阔的全球资源，Zenlayer 专注于为各行业企业与组织提升新兴市场用户的实时数字交互体验，其产品与服务涵盖边缘计算、云网络、全球应用智能加速及全球边缘数据中心服务等领域。

Zenlayer 创始人兼首席执行官 Joe Zhu 表示：作为领跑印度尼西亚及周边地区的边缘云服务提供商，Zenlayer 的行业领先地位在本轮战略投资后获得了进一步巩固。公司对东南亚市场高度重视，设立新加坡分总部并搭建本地销售及技术支持团队正是我们对发展承诺的逐一践行。目前，仅在印度尼西亚，我们已经部署了 16 个交换互联的边缘节点（PoPs），另有 150 个边缘节点分布在亚太其他地区。东南亚是全球范围内互联网业务发展最快的地区之一，而印尼电信公司覆盖全区域的庞大网络将为 Zenlayer 带来服务能力的进一步提升，支持我们为企业按需提供优质便捷、超低时延的边缘计算和网络服务。

MDI Ventures 首席执行官唐纳德·维哈贾（Donald Wihardja）表示：Zenlayer 展现出的爆炸式增长潜力，正是我们对其投资的原因。在过去的短短六个月中，Zenlayer 不但实现了高达 25% 的全球基础设施扩充和员工人数增长，还推出了一款优秀的 PaaS 产品——Zenlayer 全球加速平台（ZGA），足证其日益提升的技术能力。我们将持续与 Zenlayer 开展紧密深入的合作，期待在未来双方能携手为印尼电信公司的客户提供 API 驱动的、便捷优质的边缘云服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。