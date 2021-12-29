移动数据和分析企业 App Annie 今日宣布，TikTok（抖音国际版）在圣诞节摘得全球 iOS 和 Google Play 日下载量排行榜桂冠。Telegram 排名第七，因为消费者对加密消息服务仍然很重视，再加上不断增长的用户群带来的强大网络效应。

Shopee 排名第八，是全球排名最高的购物应用，印度、拉丁美洲和东南亚的强劲人气推动了这一排名。Spotify 在全球的下载量排名第九。对这款流音乐应用的需求可能激增，因为在社交媒体上大家都在分享它的年终 “捆绑” 促销活动。

在游戏方面，Onesofty 出品的 Brain Story: Tricky Puzzle 排名第一，这款游戏在 App Store 上推出不久，并很快在 2021 年 12 月 21 日推出了新版本。Zego Studio 出品的一款开放世界动作游戏 Poppy Rope Game 排名第二；Psyonix（Epic Games）出品的 Rocket League Sideswipe 排名第三 — 这是一款在 PC 和游戏机上流行的汽车世界杯游戏，这款游戏因成功迁移到移动平台而成为这方面最新的典范。

在美国，Oculus 在圣诞节的下载量排名第一，因为美国人在圣诞树下打开了新的 Oculus 虚拟现实（VR）头戴设备。这为元宇宙和沉浸式体验构建了增长趋势。YouTube 下载量排名第二，在 TikTok 之后，接下来是 Snapchat，排名第三 — 这显示了短视频以及具有吸引力的用户原创内容的力量。

在英国，NHS 应用在圣诞节的下载量排名第一，因为消费者在节日旅行期间尝试访问他们新冠疫苗接种或测试结果的证明。Amazon Alexa 排名第五，这可能表明物联网（IOT）产品占据了今年的圣诞节购物清单。

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