12 月 29 日，碳中和技术公司「碳能科技」宣布完成数千万元 A 轮融资。本轮融资由红杉中国种子基金领投，奇绩创坛跟投，云岫资本担任独家财务顾问。

基于自主研发的二氧化碳电还原催化剂和先进电解池隔膜等技术，碳能科技可实现将工业排放的二氧化碳转化为合成燃气、合成油、可降解塑料等零碳燃料和绿色化学品，是目前完美结合新能源实现负碳的技术路线。

通过在核心技术上的突破，碳能科技自主研发的基于地壳丰富元素的催化剂具有超过五万小时的长寿命和极强的抗中毒性能；首次实现了平米级大幅面膜电极的制备；研制了轻量级、模块化的电化学反应堆；开发了变革性的 “二氧化碳捕集利用一体化” 工艺，使得碳捕集从纯投入变为净盈利。在行业拓展上，与中石化工程建设公司合作，联合开发万吨级二氧化碳电解工程项目。这些大型碳转化设备将进入火电、钢铁、水泥、化工和有色等高碳排行业中，起到碳减排的重要作用。

与此同时，碳能科技正积极布局绿氢技术，自主研发的第三代碱性电解水制氢复合隔膜材料在性能上全面优于传统的第二代隔膜材料，可大幅降低电解水制氢能耗，保障大功率电解槽的安全稳定运行。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。