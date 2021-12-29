Kopi Kenangan 日前宣布其 C 轮融资首轮筹集到 9600 万美元，使公司估值突破 10 亿美元。本轮融资实现超额认购，由 Tybourne Capital Management 领投，维港投资（Horizons Ventures）、昆仑万维（Kunlun）和 B Capital 等现有投资者和新投资者 Falcon Edge Capital 跟投。Kopi Kenangan 是印尼发展迅速的新零售餐饮连锁店，以其美味的咖啡而闻名。

本轮融资恰逢 Kopi Kenangan 各类新产品（例如面包品牌 Cerita Roti、“外带鸡肉” 品牌 Chigo 和软曲奇品牌 Kenangan Manis）国内需求强劲，加之其本土咖啡品牌（包括最新推出的配料 Sultan Boba）业务持续快速发展。该公司在过去 12 个月里实现了稳健的营收增长，销售额是去年同期的两倍多。由于其强劲的门店利润率和具有吸引力的门店投资回收期，该公司一直保持盈利。过去一年，Kopi Kenangan 的应用程序已成为印尼下载量最多、评价最高的咖啡应用程序之一。

通过最新一轮融资，Kopi Kenangan 将加快新品牌 Cerita Roti、Chigo 和 Kenangan Manis 在整个印尼的扩张，继续壮大该公司的网络，并拓展国际业务。

Kopi Kenangan 联合创始人兼首席执行官 Edward Tirtanata 表示：“我很高兴能宣布这次融资，它使我们一跃成为东南亚少有的新零售餐饮独角兽企业。现有的投资者一如既往地给予我们支持，新的投资者也在本轮融资中积极响应，这些都印证了我们持续专注于提高门店生产效率，并利用科技为客户打造优良用户体验。我们的使命是打造东南亚最受欢迎的消费者品牌之一。作为五年愿景的一部分，我们将继续致力于在东南亚快速开设数千家门店，同时扩大我们的产品范围。”

Kopi Kenangan 由 Edward Tirtanata、James Prananto 和 Cynthia Chaerunnisa 于 2017 年创立，旨在填补印尼国际咖啡连锁店供应的高价咖啡与该国许多街头摊位出售的速溶咖啡之间的市场空白。客户可以方便地通过应用程序下单，咖啡可以送上门，也可以在该国任何一家门店自取。这种线上线下相结合的新零售模式受到消费者的追捧，在四年多的时间里，Kopi Kenangan 已在 45 个城市开设了 600 多家门店，员工有 3000 多名。在整个新冠疫情期间，该公司还学会通过新的策略，如采用非接触订购请求提高营收并扩大用户群，来快速适应不断变化的商业环境和挑战。在过去 12 个月里，该公司供应了 4000 万杯咖啡，预计到 2022 年第一季度，每个月的供应量将达到 550 万杯。

Tybourne Capital Management 董事总经理 Bosun Hau 表示：“短短几年的时间，Edward 和 James 与经验丰富的管理团队一起，实现了业务的大幅增长，同时还克服了当前新冠疫情危机所带来的挑战。随着该公司继续进军东南亚迅速壮大的餐饮市场，我们对 Kopi Kenangan 的发展潜力感到兴奋不已。Kopi Kenangan 团队的实力，加上他们的创业精神、对餐饮行业的深入了解，以及利用科技留住客户并与客户互动从而提高效率和销售额的能力，都预示着印尼这家新独角兽的前途将一片光明。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。