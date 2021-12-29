12 月 29 日，国内隐形矫治解决方案提供商正丽科技宣布完成由海峡私募基金（HPE）、本草资本、爱博医疗及其合作基金爱博清石联合领投的超亿元人民币 Pre-C 轮融资，百榕资本担任本轮融资的独家财务顾问。截至目前，正丽科技已经获得了来自红杉中国、赛富投资基金、深创投、天创投等众多投资机构的战略投资。本轮融资将用于打造全数字化生产流水线、智能病例设计系统 OrthoPlus 的继续升级、儿牙矫治系列等新产品线的持续开发，并与在人工晶状体和角膜塑形镜方面全球领先的上市公司爱博医疗开展矫治器创新材料的研发合作。

正丽科技是国内目前少数具备完整隐形矫治器生产供应能力的企业之一。在生物力学平台方面，经过大量研究和反复验证，建立了全颌模拟、实体模拟、追踪系统与附件系统，针对矫治器膜片和附件在矫治过程中的力学表现从材料、结构、塑性、弹性等四方面建立了一整套完善的测量分析体系，如实体模拟，可以模拟口腔真实环境，观察矫治器动态变化，监测矫治结果，并且收集受力、变形、耐久性数据，持续优化矫治过程。正丽科技产出了一系列拥有自主知识产权和专利的创新型矫治器和附件设计，截至目前，公司已拥有多项发明专利， 数十项实用新型专利与软件著作权。

正丽科技旗下两个产品线分别是魔丽齐和瑞速齐，目前已完成数万例交付。Magicalign 魔丽齐是从 2014 年开始研发，并于 2016 年正式售卖的一款隐形牙齿矫治产品，期间不断进行技术工艺迭代，现在已与国内多家知名三甲医院、连锁齿科诊所进行长期合作。Smyletec 瑞速齐融合各项优势技术，是正丽科技于 2019 年联合士卓曼在中国独家推出的隐形矫治解决方案，达到国际一流产品的性能指标。

正丽科技董事长凌保国先生表示：“成立第 7 年的正丽科技，秉承技术驱动的发展理念，注重正畸科学，我们很高兴看到近两年越来越多的患者选择了正丽的隐形矫治解决方案。未来，正丽科技将继续发展高质量的隐形矫治器，以不懈的努力，让数以亿计的中国错颌畸形患者以实惠的价格获得更高品质的隐形矫治服务。”

海峡私募基金（HPE）创始人孙郡颉先生表示：“隐形正畸是一个横跨材料科学、精益制造、数据算法、临床医学的多学科领域赛道，研发的积累是公司业务厚积薄发的基础。中国的隐形正畸行业才刚刚起步，市场潜力巨大的同时也是一个严肃医疗行业，正丽科技的每一副牙套都是公司专业团队用心定制，我们充分相信在创始人凌总的带领下，能够让更多患者自信露齿。HPE 海峡也会长期支持并参与到企业的创新和发展中，陪伴公司共同成长。”

本草资本合伙人方宇博士表示：“中国隐形矫治市场快速增长，正丽科技是国内目前具备完整隐形矫治器生产供应能力的企业，拥有一系列自主知识产权和专利的创新型矫治器和附件设计，核心团队在研发、供应链、市场等方面有着丰富的经验，期待正丽科技与本草资本被投上市企业爱博医疗携手合作，开发创新正畸材料、完成产品的迭代升级，成为全数字化口腔诊疗领先企业。”

爱博医疗董事长解江冰博士表示：“爱博医疗在眼科高端材料领域有着丰富的技术积累，此次合作将在上游供应链给予更多支持，为正丽科技带来更多产业协同与资源，完善公司产业链以及核心材料技术，相信此次强强联合会让公司在高端隐形正畸技术水平更上一层。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。