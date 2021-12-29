与光科技宣布完成数亿元 Pre-A 轮融资，本轮融资由武岳峰科创领投，红杉中国、招商清控、信熹资本、中美绿色等跟投，老股东韦豪创芯、元禾原点、SEE Fund 持续加码。本轮融资将用于光谱芯片核心技术的工程化和商业化。

与光科技专注于为全球客户提供先进的光谱芯片、AI 算法和智慧感知方案，为行业赋能，支撑客户高效发展。与光科技以快照式 CMOS 超光谱成像芯片为核心技术，推出复虹系列光谱传感产品和斓彩系列光谱成像产品。复虹系列首款产品 SEE8610 已陆续送测行业重点客户，进入量产筹备阶段。斓彩系列首款产品 SEE8810 已发布产品原型，并持续迭代。在 AIoT、生鲜检测、生物检测、工业检测等应用场景，与光科技和行业重点客户对智慧感知方案的深度合作开发，正在有序推进。

光谱作为空间分辨率和 3D 立体视觉之外新的传感维度，与光科技坚定看好光谱成为超越人眼感知能力的蓝海市场，为机器视觉提供多元化的物理信息输入。与光科技认为，在不远的将来，光谱芯片有望成为人工智能和大数据行业的基础设施。

武岳峰科创表示：“光谱芯片提供了新的感知维度，有望持续提升智能手机、工业检测、医疗识别、自动驾驶等行业的光谱认知和分析能力。与光科技团队包含微纳光学、芯片设计、算法架构等方面的专业人才，技术路线兼容现有 CMOS 工艺，可实现低成本、大规模量产。”

红杉中国投资合伙人吴茗表示：“光谱是超越人眼限制，让我们感受更高维度世界的方式。光谱对周围环境的多元解析，也终将成为 Al 理解世界的大门。与光科技让传统摄像头具备了更广域的光谱观测能力，为更多电子设备推开了这扇门。红杉中国非常期待光谱成像技术在更多领域的实践。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。