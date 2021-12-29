以下内容来自 Sensor Tower：

随着全球进入后疫情时代，娱乐应用在人们日常生活中的使用比重得到进一步提升，特别是以 TikTok 为代表的短视频应用风靡全世界，也让全球发行商们了解到这一市场无穷的潜力。《2021 年娱乐应用市场洞察报告》将针对当前娱乐应用市场的趋势与变化进行深入介绍，并分析美国、亚洲和中东娱乐市场的差异。

娱乐应用收入增长显著

全球娱乐应用收入在近年飞速增长，2020 年累计收入已经是 2017 年的 3 倍以上。2021 年 1 月至 11 月期间，全球娱乐应用收入再创新高，达到 91.8 亿美元。美国市场以 29 亿美元的成绩，成为全球娱乐应用内购收入最高的市场，中日韩市场紧随其后。

下载量方面，娱乐应用在 2021 年 1 月至 11 月期间，累计获得 79.8 亿次下载，较 2020 年同期增长 1%。印度仍然是下载量最大的市场，占比达 18%。美国和巴西以 10.5%、8.4% 分别排名第 2、3 位。

iOS 市场娱乐应用收入占比超 70%

2021 年 1 月至 11 月期间，来自 Google Play 的下载量接近 60 亿，占全球娱乐应用总下载量的 75%。印度贡献了 Google Play 娱乐应用 23% 的下载量，其次为东南亚和拉美市场。App Store 渠道的下载量主要来自欧美市场。

收入方面，来自 iOS 渠道的占比达到 70.2%，中国与美国作为最大的市场，分别在其中贡献 35.6%、30.9% 的份额。

视频点播仍是娱乐应用中收入最高的品类

全球下载量 Top100 娱乐应用中，视频&直播应用以 35% 的市场份额，成为 2021 年娱乐应用最大子品类，其中短视频应用 TikTok 下载量占比最高。与此同时，视频点播应用 (VOD) 与漫画&阅读应用下载量较 2020 年均有不同程度提高。

在收入 Top 100 娱乐应用中，最吸金的细分品类仍然是视频点播应用 (VOD)，其数量占比约为 1/3，合计贡献 38% 的市场份额。此外，漫画&阅读应用则成为收入增幅最大的子品类。

订阅仍然是用户在娱乐应用中最主要消费方式。