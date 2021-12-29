近日，国产高端企业级 SSD 主控芯片企业北京忆芯科技有限公司（简称 “忆芯科技”）宣布完成总额 3 亿元的 B2 轮融资，本轮融资由上国投、东方嘉富、北京丝路科创等知名机构及产业资本共同参与完成。

据悉，2021 年下半年，忆芯科技总共完成 5 亿元 B 轮融资。既有深创投、中海基金等老股东的追加投资，也有联想正奇、中电拓方等产业投资机构的深度加持。B 轮融资主要将用于高端企业级 SSD 主控芯片研发及方案开发，其中包括即将推出的面向数据中心和企业级市场的高性能 PCIe Gen4 SSD 主控芯片 STAR2000 的研发和方案开发，及下一代 PCIe Gen5 SSD 主控芯片的预研。同时，将进一步提速忆芯科技对存储产业的生态布局，携手存储生态战略合作伙伴，推动国产芯片行业的加速发展。

据悉，忆芯即将推出的高性能 PCIe Gen4 SSD 主控芯片 STAR2000，面向数据中心和企业级市场，提供强大的稳态顺序和随机读写性能，在服务质量、延迟、安全、容错纠错等企业级所关注的指标上均达到业内领先水平。搭载 STAR2000 主控芯片的 SSD 产品，将是首批全面支持 NVMe2.0 协议的国产高性能企业级 SSD，能够提供更优的客户解决方案，大幅提升闪存使用效率及寿命，针对性改善数据中心业务中的存储带宽和服务质量。更为突出的是 STAR2000 集成了神经网络处理单元，内置 6.4TOPS 的 AI 算力，可为数据中心业务定制近存计算或存内计算功能；同时神经网络处理单元也可以用于分拣存储冷热数据，有效的提升闪存的使用寿命。STAR2000 还全面支持各种国产主机平台和国产服务器操作系统。同时忆芯已经开始预研下一代 PCIe Gen5 SSD 主控芯片。

忆芯科技创始人兼 CEO 沈飞表示：“为满足 5G 时代云计算、人工智能、物联网所需的数据存储和管理需求，忆芯科技正布局全栈式生态发展战略，为市场与客户提供定制化服务。过去 2 年，搭载忆芯原创主控 STAR1000P 的企业级方案 STAR1200E，让我们累积了丰富的客户需求理解、产品开发迭代及规模量产经验。忆芯基于 ‘自研主控芯片、自主品牌方案’ 定位的竞争优势现已逐步彰显，我们会更专注于向客户交付一站式 、定制化的固件解决方案，从而用最快开发速度、最优成本优势将新品推向市场，稳稳抓住信息创新、企业级赛道发展契机，为推动国家产业数字化发展，提供底层核心技术驱动支持。”

上国投资管常务副总经理杨国兴表示：“忆芯科技是国内 SSD 存储设备主控芯片细分市场的行业领导者，公司核心团队有丰富的芯片研发经验，专利数量众多，研发迭代速度快、能力强，获得行业合作伙伴广泛认可。芯片设计受到国家重点支持，也是《上海市先进制造业发展 “十四五” 规划》重点发展行业。我们相信忆芯科技在新老股东的帮助下，未来能更好发挥其自身优势，为中国芯片发展做出应有的贡献，给股东带来丰厚的回报。”

东方嘉富创始合伙人徐晓表示：“伴随着信息技术的快速发展和传统产业数字化的转型，对呈几何级增长的数据进行更好地处理与存储也成为产业所面临的挑战。目前，我国企业级 SSD 市场发展正处于初步阶段，需要国产芯片及 SSD 在企业级领域的高速落地应用，推动国家数字经济产业的发展。忆芯科技拥有顶尖的核心研发团队，同时在创始人沈飞的带领下初始就锚定了企业级赛道，展现了敏锐的市场洞察力与行业前瞻性。我们期待忆芯科技在沈总的带领下，能在今后带来更多企业级、消费级及工业级的技术落地，以科技创新赋能产业，以自主原创助力国产芯片高速崛起。”

丝路华创总经理王善波表示：“构建国产化芯片产业链已是我国科技发展的必经之路，国产芯片技术也在不断地取得技术突破。忆芯科技是自主品牌、自研创新的领军企业，不仅拥有强大的研发团队，还构建了上下游生态合作圈。我们十分看重忆芯科技未来在企业级 SSD 市场的技术转化、产品落地等方面的能力，忆芯科技坚持国产自研的理念与丝路华创长期服务和支持国内科技企业从事技术创新的初心一致。我们相信未来忆芯科技通过不断的发展，能加速核心技术在各领域的深度应用。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。