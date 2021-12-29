暌违两年，TalkingData T11 数据智能峰会重磅回归，于 12 月 28 日以全线上形式顺利举办。本届大会以「202X」为主题，聚焦数智时代发展趋势、数据赋能品牌营销、科技赋能数据安全的议题，多位行业专家分享数据与不同行业场景相融合的创新方案与成功实践，助力企业在新时代背景下洞察趋势、突破瓶颈，获得可持续的增长。

穿越周期，突破增长瓶颈

在科技演进、疫情持续等多重影响下，以短视频、内容社交为代表的新流量爆发，传统流量体系进入慢速增长。TalkingData 创始人兼 CEO 崔晓波认为，以新流量、新渠道、新品牌为代表的新时代还将持续 5-10 年，企业想要突破增长瓶颈，就需要借助新流量的力量。

面向这样的趋势，消费品牌又该采用怎样的成长路径？崔晓波提出了两点建议：首先，将公域营销投放与效果评估相结合，力求以 “以小博大”，获得更好的 ROI；其次，围绕消费者做全链路的打通和优化，实现 “品效销合一” 的整体提升。尤其是对传统品牌来说，更需要利用数据、算法能力，去完善产品、覆盖多渠道平台、建立品牌认知，从而构筑起品牌自身的壁垒。

安全合规，释放数据价值

《数据安全法》、《个人信息保护法》正式施行，为数据的融合应用与价值落地带来了挑战与机遇。峰会上，TalkingData 产品副总裁闫辉宣布整合产品矩阵，拓展 “安全云”，并正式推出 “安全岛平台”，旨在提供安全、合规、精确、高质量的数据服务，打造集数据收集、处理、洞察、应用于一体的营销科技服务。

TalkingData 安全岛基于业界领先的可信计算技术，构建起安全合规的多方数据融通一站式平台，提供面向不同业务场景的数据产业化应用与价值释放新模式，并已在营销、金融等行业进行了落地应用。此外，翼方健数合伙人刘硕也在演讲中介绍了如何借助隐私安全计算技术，在保护数据、避免风险的前提下实现和分享数据价值。

高峰对话，探寻营销新路径

面对流量格局与消费行为的变化，新消费时代的新品牌、新营销应该怎么做？峰会特别邀请到睿效科技创始人及 CEO 石承泰、RTBAsia CEO 及创始人范秋华、泛为科技创始人兼 CEO 秦晓玲三位资深专家，分别围绕《内容全链路打造品牌新增长》《家庭场景数字化营销新思路》《全域数字化营销，赋能企业营销新增长》三个主题，分享了相应的创新营销科技、解决方案与最佳实践。

此外，TalkingData 相关负责人也深入探讨了如何在匿名化、去标识化的基础上，结合业务场景需求，在满足新时代合规要求的同时，实现广告价值分析、前后链路归因、高潜建模投放等营销应用，助力企业提升营销效果、促进业务增长。

2021 年恰逢 TalkingData 成立十周年。本届 T11 数据智能峰会既是对过去十年实践成果的总结，更是对未来十年发展方向的探索，期望通过这样一个聚合性平台释放数据所蕴含的力量，用数据说话、用数据的心智去超越，与广大生态合作伙伴、各行业企业一起引领变革、加速增长。