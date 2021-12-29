浙江吉利控股集团（Geely）高端电动品牌极氪（Zeekr）将与 Waymo 合作开发一款全新的纯电动汽车，并将其部署在美国的 Waymo One 自动驾驶出租车队。

这款全新的、专门打造的出行车辆正在中欧车辆技术中心（CEVT）的 Zeekr 研发工厂设计和开发。根据这次合作，Zeekr 将在新的专有开源出行架构上设计和开发未来车辆。Waymo 将在美国接收这些车辆，然后将其全自动驾驶系统 Waymo Driver 集成到车辆平台。

这款新车从设计一开始就以驾乘者为中心，为自动驾驶车辆设立了新标杆。这款新 Zeekr 是按自动驾驶用例设计的，它将具有完全可配置的座舱：带或不带驾驶员控件，具体可根据美国 Waymo One 无人驾驶出租车队驾乘者的要求定制。

Zeekr Technology 首席执行官 Andy An 表示：“Zeekr 在平等、多元化和可持续发展方面的理想是与生俱来的。通过成为 Waymo One 车队的战略合作伙伴和车辆供应商，我们将能够分享我们的经验、理想并提供我们的专业知识，合作开发全电动车辆，满足 Waymo 对可持续出行全球市场中这一快速扩展的细分市场的要求。”