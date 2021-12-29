12 月 29 日，智能照明企业 Yeelight 易来宣布完成 3 亿元人民币 E 轮融资，本轮投资方包括光控产业基金、华泰远宏、新动能资本、青岛科创母基金、华颖投资、亿宸资本等，泰合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于海内外市场渠道拓展、智能产品研发、供应链布局及人才团队的扩充与升级。

Yeelight 易来创始人、CEO 姜兆宁表示，“创业近十年来，易来团队一直坚持科技创新、创造价值。在照明产业升级道路上，易来团队从技术底层持续投入，打造真正舒适、健康、易用的家居和办公光环境。同时，作为中国创新品牌，易来智能照明产品全球累计出货量超过 5000 余万件，全球 200 多个国家和地区的易来用户从我们优质的产品中感受到中国智造的魅力。我们也认识到，好的光环境除了需要优质的智能照明产品外，还需要专业的照明设计和优良的服务。为此，我们在全国主要大中城市开设了 200 多家专业化、标准化的服务门店，培训了超过千人的专业照明设计师和服务工程师，就近就地服务用户。我们的这一理念和模式获得了广大家装设计师和设计院的高度认同，打造了众多标杆案例，让更多国人享受到五星级酒店般的光环境。”

Yeelight 易来成立于 2012 年，团队现有 500 余人，总部位于青岛，在深圳、上海、美国、德国、香港等地设立了多家分子公司，实现业务全球覆盖。该公司主要从事智能照明相关产品的设计、研发、系统集成和销售，拥有完整的智能照明产品线，包括家居照明、商业照明、智能控制系统及整体交付方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。