近日，AutoBrain 获得大额人民币 A 轮融资，由深圳市创新投资集团有限公司（简称深创投）独家领投，磐谷创投跟投。本轮资金将用于公司行泊一体智能驾驶核心产品研发及主机厂规模化量产落地。

AutoBrain 成立于 2017 年，聚焦于主机厂智能驾驶系统的自主研发。自国内首款可量产高速自动驾驶产品 Mr. Pilot 发布后，针对国内用户需求及驾驶习惯，AutoBrain 升级推出了具备 NOP（高速领航）功能的第二代产品。

创始团队表示，“AutoBrain 坚持走自主研发的量产路线，通过研发，产品，服务更好与国内外主机厂展开合作，拥有低、中、高量产产品矩阵。我们有信心依托于更优异的产品性能和性价比，赋能合作伙伴并共同打造智能驾驶出行生态。”

AutoBrain 创始团队积累了 21 年智能驾驶研发背景，具备全栈的自动驾驶核心技术，包含感知、决策、控制、规划、预测、地图定位、域控制器以及云平台等方向。该公司于 2019 年 Hello, AI Life 产品发布会上宣布实现了国内首家高速量产智能驾驶产品 Mr. Pilot，推出基于 FPGA 的高速 HWP 域控产品方案；2020 年，实现了基于 China Driving Policy，在高速可实现点到点高级辅助驾驶功能（NOP）的第二代产品 Mr. Pilot 2.0，提供多元化、全方位的自动驾驶解决方案；2021 年推出行泊一体产品方案，并进一步推动数据闭环，打造千人千面的智能驾驶产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。