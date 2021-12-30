12 月 4 日，BEYOND 国际科技创新博览会闭幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在大会闭幕式上，华为昇腾边缘智能技术专家、开源社区活跃贡献者、科技博主彭志辉为大会做了 “野生钢铁侠工作分享” 为题的演讲。

据彭志辉介绍，他身处于 ICT 产业，游弋于信息技术和通信技术之间，他认为如何去进行高效的信息处理，不仅是华为目前发力的主要方向，也是下一个智能时代基础设施的提前布局。

AI 是研究如何处理数据、提取特征、模式识别进而进行机器学习的一门学科，而算法、算力和数据是 AI 的三驾马车。“华为希望通过发展 ICT 来为整个数字世界提供基础的运力和算力的运力。” 他认为可以用算力的优势去弥补数据量的不足，这在通用任务下有非常好的效果。

他表示算力带来的红利才刚刚开始，“虽然元宇宙目前看起来像是一个吹嘘的概念，但是未来也许是会成为我们发展的一个目标。元宇宙的演化和进步仍依赖于基础算力设施的成熟，而目前学术界和工业界前沿的大模型已经快速逼近量级，在不久的将来，参数量的提升将带来质变的突破。” 这是他非常期待的事情。

谈到他日常的精彩创造和天才巧思，他认真道，“AI 和机器人像一种魔法，我视频里做的很多东西其实都跟机器人相关，一方面是发自内心的热爱，另一方面创意来源于生活，目前家里基本被我改造成了实验室的模样，我觉得亲手造一个机器人，再用 AI 赋予其灵魂，会有一种造物者之感，这对我来说是最酷的事情。

当然，针对当下的一些情况，他也毫不讳言，“很多概念技术，如果只是沉迷于一些娱乐性比如短视频，可能永远都突破不了，所以我们需要一些具有创造力、突破性、有想法的人去带领我们前进，希望未来我也能贡献一份力量。”