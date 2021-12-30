12 月 30 日，滴滴公布了截至 2021 年 6 月 30 日未经审计的第二季度业绩以及截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的第三季度业绩。此外，滴滴再次披露启动纽交所退市及港股上市相关准备的信息。12 月 3 日，滴滴宣布董事会支持公司从纽交所退市，已批准公司进行相关工作，董事会也授权公司启动在香港主板上市的准备工作。

上述季度业绩显示，2021 年第二季度，滴滴的总收入为 482 亿元人民币。2021 年第三季度，滴滴的总收入为 427 亿元人民币，环比下降 11.48%。

滴滴当前收入由三部分构成，中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务（国际出行和外卖等业务）和其他业务（共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务）。

从不同收入构成来看，滴滴 2021 年第二季度 482 亿元人民币的总收入中，中国出行业务的总收入为 448 亿元人民币，国际业务的总收入为 8 亿元人民币，其他业务总收入为 26 亿元人民币。

滴滴 2021 年第三季度 427 亿元人民币的总收入中，中国出行业务的总收入为 390 亿元人民币，国际业务的总收入为 10 亿元人民币，其他业务的收入为 27 亿元人民币。

2021 年第二季度，在非通用会计准则口径下，滴滴经调整息税摊销前利润 (EBITA) 为亏损 23 亿元人民币，去年同期实现收益 2 亿元人民币。其中，2021 年第二季度，中国出行业务实现收益 17 亿元人民币，国际业务亏损 12 亿元人民币，其他业务亏损 28 亿元人民币。

相比之下，在非通用会计准则口径下，滴滴 2021 年第三季度调整息税摊销前利润为亏损 75 亿元人民币，去年同期为亏损 0.17 亿元人民币。其中，2021 年第三季度，中国出行业务亏损 0.29 亿元人民币，国际业务亏损 18 亿元人民币，其他业务亏损 57 亿元人民币。

其中，主要受对橙心投资的公允价值变动影响，滴滴在第三季度确认了 208 亿元净投资亏损。受此影响，滴滴 2021 年第三季度归属于普通股股东的净亏损为 306 亿元。

从核心平台总交易额（GTV）来看，2021 年第二季度，滴滴核心平台总交易额为 733 亿元人民币，中国出行业务的总交易额为 646 亿元人民币，国际业务的总交易额为 87 亿元人民币。

2021 年第三季度，滴滴核心平台总交易额为 687 亿元人民币，中国出行业务的总交易额为 584 亿元人民币，国际业务的总交易额达到 103 亿元人民币。

就单量规模来看，2021 年第二季度，核心平台总单量规模为 30.04 亿单，中国出行的总单量规模为 25.7 亿单，国际业务的总单量规模为 4.34 亿单。

2021 年第三季度，核心平台总单量规模为 28.55 亿单，中国出行的总单量规模为 23.56 亿单，国际业务的总单量规模为 4.99 亿单。

此外，滴滴还宣布阿里巴巴高级法务总监、阿里本地生活服务公司总法律顾问张毅被任命为滴滴董事会董事，阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇辞任滴滴董事会董事。