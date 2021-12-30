近日，华为与中南民族大学、武汉工程大学、湖北工业大学三所湖北高校签约合作建设首批 “鲲鹏&昇腾产教融合育人基地”，为中国计算产业关键核心领域提供原生人才和智力支撑。
本次签约是鲲鹏、昇腾产教融合向更多高水平院校进行延伸扩展的关键里程碑。华为将始终秉持真诚、开放、务实的精神，持续深化产教融合创新，支持教育机构加速培育掌握自主创新关键基础技术的教学师资队伍，沉淀教学、科研创新改革经验和资产，并以产业实践驱动在校学生构建差异化人才竞争力，向产业源源不断输送高水平科技人才，支持产业在关键技术领域的创新和持续发展。
华为计算产品线副总裁姜涛表示，鲲鹏&昇腾产教融合育人基地将面向全国更多高水平院校进行有序扩展，打通 “产学研用”，构建产业驱动的知识体系和人才体系，为中国计算产业关键核心领域提供原生人才和智力支撑。
鲲鹏&昇腾产教融合育人基地将采取高校、华为、政府 “共投共建” 模式，通过四大举措共同推动产教融合深化落地：
- 使能课程体系，将鲲鹏、昇腾技术知识融入理工科专业必修课程体系，如教学大纲，培养方案，教学实验，作业试题等。
- 联合师资培养，培养掌握鲲鹏、昇腾教学知识，能够传道授业的教师队伍，建立精品教学资源库、案例库，组织跨专业、跨校、跨地域教学研讨。
- 升级教材教辅，共同建设融入鲲鹏、昇腾专业知识的教材、教辅书籍，在线慕课，及配套考核题库等。
- 强化产业实践，通过训练、竞赛、实战三类创新实践活动，层层深入，加速学生从理论向实践转化，提升动手能力。