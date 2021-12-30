近日，华为与中南民族大学、武汉工程大学、湖北工业大学三所湖北高校签约合作建设首批 “鲲鹏&昇腾产教融合育人基地”，为中国计算产业关键核心领域提供原生人才和智力支撑。

本次签约是鲲鹏、昇腾产教融合向更多高水平院校进行延伸扩展的关键里程碑。华为将始终秉持真诚、开放、务实的精神，持续深化产教融合创新，支持教育机构加速培育掌握自主创新关键基础技术的教学师资队伍，沉淀教学、科研创新改革经验和资产，并以产业实践驱动在校学生构建差异化人才竞争力，向产业源源不断输送高水平科技人才，支持产业在关键技术领域的创新和持续发展。

华为计算产品线副总裁姜涛表示，鲲鹏&昇腾产教融合育人基地将面向全国更多高水平院校进行有序扩展，打通 “产学研用”，构建产业驱动的知识体系和人才体系，为中国计算产业关键核心领域提供原生人才和智力支撑。

鲲鹏&昇腾产教融合育人基地将采取高校、华为、政府 “共投共建” 模式，通过四大举措共同推动产教融合深化落地：