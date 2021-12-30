12 月 30 日，珑璟光电宣布完成过亿元 C1 轮融资，本轮融资由华强资本领投，朗玛峰创投、灏浚资本、贵全长青等机构跟投，老股东君盛投资继续追加投资，汉能投资担任独家财务顾问。

成立于 2014 年，珑璟光电是国内率先构建阵列、光栅和体全息光波导全产品矩阵的光波导模组供应商。截至 2021 年年底，珑璟光电申请完成了超过 170 项专利，已授权专利数近 80 项。珑璟光电致力于打造领先的光波导产品，内部自研推出了独有的光波导设计软件，支撑产品 “短、频、快” 的迭代升级，直面众多行业头部的 B 端与 C 端 AR 整机厂家，并与厂家达成深度的 “产、学、研” 合作，产品广泛应用于警用、消防、工业、文旅、教育、消费等多个领域。

珑璟光电的核心竞争力是 AR 光波导产业化，它凭借对生产工艺的超前理解和对生产线的建设能力，坚持 “多品类、小批量、高精度” 的出货方式，快速迭代生产工艺，当前良品率已超过 70%。目前，珑璟的阵列光波导产业化能力已经走在全球前列，与国内外多类型客户和产业方，展开了深度的产、学、研合作。同时，公司自建的深汕光波导工厂预计满产能可达 100 万片/年，已成为中国产业化能力最强的光波导模组供应商。

在阵列光波导布局方面，2021 年珑璟光电实现研发边界的重大突破，完成二维扩瞳的产品研发，解决了一维扩瞳阵列光波导体积和视场角（FOV）无法兼顾的问题，并成功将模组体积和重量缩小近 3 倍，获得客户的一致好评和积极的合作响应。在阵列光波导生产工艺方面，珑璟攻克了分子键合工艺层难点，实现无胶贴合的迭代升级，大幅提升阵列产品的美观度。

在衍射光波导布局方面，珑璟光电自 2019 年便开始发力投入，目前已设有衍射光波导微纳实验室，打造了完善的纳米压印实验线，并于 2021 年推出新一代衍射光波导产品，目前已走通了整套纳米压印流程，具备小批量的出货能力。同时在规划中的纳米压印量产线，将包含电子束曝光设备、刻蚀设备、电镜检测设备等全流程半导体光刻生产检测设备。

本轮融资后，珑璟光电一方面将继续增加阵列光波导定制化和自动化设备投入，推动阵列光波导无胶贴合工艺的产业化和二维扩瞳产品的产业化，打造全流程、强可控、高效率的阵列光波导产线，实现规模化量产能力，助推中国 AR 光学产业化发展。另一方面，将加大衍射光波导产品研发投入和建设覆盖电子束曝光设备、刻蚀设备、电镜检测设备等半导体光刻设备衍射光栅光波导产线。珑璟光电作为国内领先的 AR 光学模组供应商，将持续专注做好产品研发和产业化的本分，配合产业上下游打造完善的 AR 眼镜产品，服务好客户和合作方，一起助力行业发展。

珑璟光电 CEO 马国斌表示：“感谢投资方对珑璟团队的认可与支持，本轮融资将用于助力珑璟光电建设更完善的阵列和衍射光波导产线。我们将不负众望推进公司阵列和衍射光波导产业化进程，全力配合各界重要客户和合作伙伴，加快 AR 眼镜产品全社会普及。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。