动点出海获悉，巴基斯坦医疗健康初创公司 Healthwire 已于近日宣布完成了一笔 330 万美元规模的融资。

据了解，这笔融资由 47 Ventures、Habib Bank Limited、Dilsons Private Limited 以及部分天使投资人提供。针对这笔融资的用途，Healthwire 表示将以此进一步推动自身发展，实现其成为巴基斯坦医疗健康领域超级 App 的目标。

Healthwire 是一家成立于 2014 年的巴基斯坦医疗服务生态横向整合运营商。自成立以来，Healthwire 一直专注于通过其一站式综合数字医疗平台帮助医生、诊所、医院、实验室和药店完成数字化转型。

据介绍，Healthwire 每天所联系起的医患人员数量已超 1 万名以上，服务覆盖巴基斯坦 60 多座城市的数千家医疗服务机构。Healthwire 称，其平台是当地最大和集成范围最广的医疗服务聚合平台。

作为 Healthwire 本次融资的背景，如本栏目此前指出，巴基斯坦创投领域现阶段正在呈现出一片火热景象——在今年，巴基斯坦创投领域所吸引的超 3.7 亿美元投资规模已比 2016 到 2020 这五年间的总和还要多。而体现在医疗健康领域，在 Healthwire 之外，当地医疗健康初创公司已在今年获得了超 1260 万美元的融资，其中最大一笔达到了 850 万美元。