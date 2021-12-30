SK 海力士宣布，已于 12 月 30 日圆满完成了收购英特尔 NAND 闪存及 SSD 业务案的第一阶段。继 12 月 22 日获得中国国家市场监督管理总局的批准后，SK 海力士今日完成了第一阶段的后续流程，包括从英特尔接管 SSD 业务及其位于中国大连 NAND 闪存制造厂的资产。作为对价，SK 海力士将向英特尔支付 70 亿美元。

此后，预计在 2025 年 3 月或之后的第二阶段交割时，SK 海力士将支付 20 亿美元余款从英特尔收购其余相关有形/无形资产，包括 NAND 闪存晶圆的生产及设计相关的知识产权、研发人员以及大连工厂的员工。届时，收购交易将最终完成。

新设立的美国子公司将运营此次收购的英特尔 SSD 业务。该新公司的名称定为 “Solidigm”。作为 solid-state 与 paradigm 的合成词，这个名称寓意 Solidigm 致力于创造一种新的固态范式提供无与伦比的客户服务，为存储行业带来革新。

Solidigm 的总部将设在加利福尼亚州圣何塞，负责此次收购的英特尔 SSD 业务的产品开发 、制造和销售。SK 海力士社长兼 co-CEO 李锡熙将兼任该公司的 Executive Chairman，领导第一阶段交割结束后的整合过程。与此同时，英特尔前高级副总裁 Rob Crooke 将被任命为该公司的 CEO。

SK 海力士认为，通过合并业务组合的协同效应，SK 海力士将有机会将其 NAND 闪存业务竞争力大幅提升至比肩 DRAM 业务的全球领先水平。SK 海力士在移动终端 NAND 闪存方面表现出色，而 Solidigm 则在企业级 SSD（eSSD）方面更有优势。SK 海力士将充分利用合并业务组合的协同效应。

SK 海力士副会长兼 co-CEO 朴正浩表示，“我衷心欢迎 Solidigm 团队成员加入我们的大家庭。此次收购将为 SK 海力士的 NAND 闪存业务跃升至全球领先水平 (Global Top Tier) 带来突破性机遇。同时，SK 海力士也将通过此次交易进一步向成为全球一流技术企业的目标迈进。”

Crooke 表示，“Solidigm 将是全球半导体行业冉冉升起的一颗新星，为重塑数据存储器和存储行业带来前所未有的新机遇。我们将坚定不移地引领数据产业向真正有利于人类发展的方向发展。”