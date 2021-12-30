近日，杭州尚健生物技术有限公司（简称 “尚健生物”）宣布完成超 2 亿元人民币 B+轮融资。本轮融资由君川资本、浙商创投、前海万汇以及无锡尚桐共同投资，现有投资人国药中生、汉康资本以及毅达资本继续追加。行远致同担任本轮融资独家财务顾问。

尚健生物是一家创新驱动型生物制药公司，致力于肿瘤等重大疾病的创新抗体药物开发与商业化。其具备持续的创新能力和产品输出能力，已建立数个创新平台，包括哺乳动物细胞展示平台在内的多个抗体发现平台及 BIMA（BI-specific/functional Macrophage Activitor）、BITA（BI-specific/functional T cell Activitor）等多个双抗平台。

围绕肿瘤领域，尚健生物已重点布局了系列原创产品，SG301、SG404、SG12473 等多个项目完成中美双报，进入临床研究阶段，并获得积极进展；2021 年 11 月，公司自主研发的全球首个靶向 CD38/CD47 双抗药物 SG2501 获美国 FDA 批准开展临床研究，该项目在美国的各项临床准备工作正稳步推进。该公司围绕创新抗体药物进行了全球专利布局，申报各项发明专利 60 余项；并与石药集团、国药中生等达成多个商业合作。目前尚健生物已启动国际标准的生产基地建设。

尚健生物创始人兼 CEO 吕明博士表示：“感谢新老股东对尚健生物的支持。尚健生物将深耕创新产品开发，全面加速临床布局；加强可持续的源头创新能力，以创新驱动企业发展；搭建产业转化能力与商业化能力，助力企业构建全产业链条。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。