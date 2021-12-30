根据 TrendForce 集邦咨询发布的报告，Mini LED 产品具有高对比及高亮度等优点来势汹汹，因此几家液晶监视器（Monitor）品牌厂商也在高阶产品推出 Mini LED 背光的液晶监视器（Mini LED 芯片的尺寸定义为介于 75~500µm），2021 年 Mini LED 背光液晶监视器价格约落在 2300~5000 美元之间，以 31.5 吋 Mini LED 背光机种为例，售价约为传统同尺寸 LED 背光规格的 4~8 倍，属于金字塔顶端的产品。由于价高且产品刚起步，故市场规模相对较有限，预估 2021 年搭载 Mini LED 背光液晶监视器出货量为 5.1 万台。

展望 2022 年，在 QD OLED 液晶监视器及 OLED 液晶监视器将加入抢食高端液晶监视器市占的局面下，预估 2022 年 Mini LED 液晶监视器出货量将仅达 6.5 万台，年成长率 27%。

以今年搭载 Mini LED 背光的液晶监视器品牌市占率来看，三星（Samsung）以 58% 的市占率位居第一，其 Mini LED 液晶监视器目标客群主要为电竞玩家，讲求高性价比。戴尔（Dell）则以专业创作者为其主要客群，故产品以高规格为主要诉求，以市占率 29% 拿下第二名。第三名为同样以专攻电竞玩家为主的华硕（ASUS），市占率约 12%。

另外，以 Mini LED 背光液晶监视器尺寸市占率来看，目前市面上仅有三个尺寸产品，分别是 49 吋、31.5 吋以及 27 吋产品。其中，49 吋产品的市占率达 58%，由三星独家推出的 49 吋 32:9 机种全数拿下；其次，31.5 吋产品的市占率为 39%，戴尔及华硕皆有推出；而 27 吋产品的市占率仅为 3%。