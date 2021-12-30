12 月 30 日，无人配送公司白犀牛宣布完成 5000 万人民币 Pre-A+轮融资。本轮投资方包括索道资本、长安私人资本、基石资本，老股东线性资本作为 Pre-A 轮投资方，在本轮融资中超额跟投，元一资本担任独家财务顾问。

本轮融资主要用于两大方面：在更多城市落地无人配送运营，扩大车队规模；加大技术研发投入，以适应更多开放道路场景。

白犀牛 CEO 朱磊表示，“我们目标是，从 2022 年开始，5 年内在公开道路上实现 5000 台无人车的日活运营。”

白犀牛成立于 2019 年 4 月，是一家致力于研发全栈式无人配送解决方案，并提供无人车常态化运营的自动驾驶公司。2020 年，白犀牛正式在商超末端配送场景开展商业化运营，目前，白犀牛的无人配送车队已经在北京、上海、成都、深圳等城市进行测试、运营，日活量在数十台。

在规模化运营的目标推动下，白犀牛的技术研发将在两个方面持续投入：在测试、运营中不断提升算法能力，打造完全无人化技术以适应更多复杂的场景和路况；同时，保证自动驾驶软硬件系统在运营中的一致性和稳定性。

线性资本创始人兼 CEO 王淮表示：“我们越发相信白犀牛是最后 3 公里自动驾驶物流配送领域最好的创业公司。线性作为 Pre-A 领投方，这这轮也进行超额认购来大力支持。”

从 2020 年秋季开始，白犀牛就与永辉超市合作，陆续在上海嘉定安亭投放了十台无人配送小车，为商超附近 3~5 公里的社区提供无人配送服务。从去年 9 月至今，白犀牛的无人配送车一直处于工作状态，且已完全满足永辉超市单店业务需求。

2021 年 7 月，白犀牛与达达集团合作共同打造无人配送平台，消费者通过京东到家等零售平台下单，就能获得无人配送 “小时达” 的服务。

针对本轮融资，索道资本创始合伙人石东华表示：“目前看来实现乘用车的完全无人驾驶为时尚早，但是低速和特定场景无人驾驶已经越来越多地出现在我们身边，其中最具想象空间和商业价值的场景就是无人配送，白犀牛仅用 2 年完成了技术迭代，是国内公开道路低速无人驾驶团队中少数几个去掉现场安全员实现无人驾驶的公司。白犀牛从生鲜配送单点切入，通过为永辉、达达等公司提供无人配送服务，打造了从技术到场景落地的完整商业闭环，我们相信白犀牛将不断扩张商业版图，用机器为更多的人提供最后 3 公里的跑腿服务。”

长安私人资本创始合伙人谢犁表示：“无人配送正在逐步渗透进人们的日常生活。这个领域具有自动驾驶技术与场景运营双驱动的特征，以及区域排他性。白犀牛是国内为数不多在多个地区拥有路权，且持续提供稳定服务的 L4 级别无人驾驶公司。白犀牛团队具有顽强的毅力和保持专注的品质，我们相信公司能够在这个领域成为领先者。”

基石资本合伙人黄依群表示：“即时配送已经成为城市人群生活购物的一个环节，无人配送服务将成为即时配送重要的组成部分。同时我们相信无人配送将是无人驾驶在城市规模化运营能够最早达成的解决方案。白犀牛的创始团队是自动驾驶领域最好的团队之一，我们希望通过本轮投资伴随团队一起成长。”

元一资本合伙人钱皓表示：“万亿级无人驾驶市场正加速发展，未来将在丰富的商业和生活应用场景中规模化落地和普及。白犀牛是国内末端无人配送领域的代表企业，技术优势显著，运营经验丰富。元一资本坚定看好具备突出技术创新能力和商业化运营经验的白犀牛团队。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。