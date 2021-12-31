转化科学及临床药理 CRO 安渡生物宣布完成超 6000 万美元 B+轮融资，新一轮融资由和玉资本（MSA）领投，老股东红杉中国、高瓴创投、凯风创投跟投。

继今年 9 月完成 B 轮融资后，安渡生物全球发展进入加速阶段：在中国上海设立分部；在美国加州和马里兰州开始建设新的设施，拓展生物分析业务；在比利时林堡省设立欧洲子公司，同时与比利时哈塞尔特大学开展校企合作，共建临床药理研究生培训项目；收购美国知名定量药理公司 Ann Arbor Pharmacometrics Group（A2PG），深化临床药理服务、迅速扩充专业人才队伍。

“安渡生物的愿景是成为创新药成功研发的全球优选合作伙伴，我们致力于为中国、美国及欧洲的生物制药公司提供国际标准的转化科学及临床药理服务。” 安渡生物董事长兼 CEO 王冰博士表示：“公司短短几个月内完成近一亿美元的 B 轮和 B+轮融资，这就像是在药物临床开发中完成了关键的Ⅱ期试验节点（EOP2）。我们非常感谢投资机构对安渡的信任，以及安渡境内外客户，员工和合作方对公司发展的大力支持。”

本轮融资所获资金将主要用于实施安渡生物全球化发展战略，加强以临床药理为特色的转化科学全链条服务体系，在全球扩展生物分析为主的实验室服务，开拓临床药理试验及早期临床研发业务。

安渡生物成立于 2018 年，以临床药理为主导驱动新药开发，提供符合国际标准的转化科学全链条服务，包括从临床前到早期临床的开发策略和执行，帮助生物制药企业科学地 “选对剂量、选对靶点、选对病人” ，并结合全球化执行质量标准，提升新药研发成功率。客户群体涵盖从顶尖的初创生物科技公司到跨国制药企业。安渡现已在全球多地设有运营设施，包括美国的加州普莱森顿（Pleasanton, CA）、密执根州安娜堡（Ann Arbor, MI）、马里兰州德国镇（Germantown, MD）、弗吉尼亚州里士满（Richmond, VA），中国的杭州和上海，以及欧洲的比利时林堡省（Limburg, Belgium）。

安渡生物董事长兼 CEO 王冰博士表示：“我们将进一步扩大团队和业务规模，并将 AI 技术应用于临床数据分析，保持并持续优化安渡对效率和质量的承诺，打造专业、高质量的服务体系。我们非常荣幸可以得到客户、员工和股东的信任和支持，相信我们可以通力协作将安渡生物打造成为创新和高效的引擎，加速全球创新药物研发。”

本轮领投方和玉资本（MSA）也是 B 轮融资的股东，和玉资本创始合伙人曾玉表示：“我们特别看好安渡生物团队的整体技术水平和执行力。安渡生物是在定量药理学、生物分析领域非常卓越的 CRO 公司，随着我国原始创新、first-in-class 的医药项目越来越多，安渡生物独特的技术能力会有越来越广泛的应用价值和市场潜力；同时，安渡生物也是一家布局美国和欧洲等多个国家的全球化 CRO 公司，一个有卓越能力的公司通过全球化来扩张服务能力和客户群体，正是我们和玉资本偏爱的创新公司画像。完成本次投资的同时安渡生物实现了对美国 A2PG 公司的并购，这是安渡生物一项十分有益的国际化尝试。我们相信这只是个开始，在未来的发展中王冰博士及其团队完全有能力把这次并购的经验继续发扬光大。我们期待安渡生物不断提升自己的区域业务覆盖能力和建立更全面的服务体系，成为中国 CRO 公司国际化的典范。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。