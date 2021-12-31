随着时间的齿轮即将转向 2022，我们也很荣幸地在此宣布第二届 ORIGIN 创新奖正式落上帷幕。

在今年早些时候启动本届 ORIGIN 创新奖时，动点科技集团创始人兼 CEO 卢刚博士曾表示，“过去的一年中，即便我们遭遇了新冠疫情、经济动荡、气候变化等全球性问题，创新者依然可以从建立新的商业模式，或者是对环境保护起到积极影响以及改善整个地区间的居民生活水平等方面帮助我们克服这些困难。” 现在，我们已然见证了这种力量的不断跃动。

本次第二届 ORIGIN 创新奖中，来自全球 19 个国家和地区的 300 多名创业领域优秀代表参与了此次 2 大类 13 小类的奖项评选。感谢你们的参与——是你们的勇气让我们继续前行，而我们也将一起于此继续前行！

也再次感谢我们的合作伙伴以及来自 AppWorks、BeeNext、Cocoon Capital、数码港（Cyberport）、Golden Gate Ventures、Gobi Partners、Innoven Capital、凯洛斯资本（Kairous Capital）、MDI、启明创投、乐天资本（Rakuten Capital）、Sistema Asia、True Digital Park 以及 ZWC 等机构的朋友们，感谢你们对本次 ORIGIN 创新奖工作的支持。

好了话不多说，让我们为本届的 ORIGIN 创新奖得主致以热烈祝贺。

创业公司奖

人工智能

Dayta.Ai

Lionsbot International Pte Ltd.

Nudgyt Pte. Ltd.

金融科技&监管科技

Ayoconnect

Tonik Financial PTE Ltd

Tookitaki Holding Pte Ltd

绿色科技&可持续科技

GreenArc Capital

Mi Terro

Oceania Robotics

食品&农业科技

Alchemy Foodtech

OmniFoods

Shiok Meats

电子商务

Intrepid

Onpoint

SCI Ecommerce

软件即服务（SaaS）

Hubilo

IdeaConcert

PInmicro

教育科技

Edusuite

Flying Cape

Teachmint Technologies

医疗科技&医药科技

8chili

DocDoc

RECORNEA

游戏&电竞

Amate Pte. Ltd. (creator of TokenPlay)

R.O.C.K Co., Ltd

Tier 1 Entertainment

践行者&颠覆者奖

最佳企业创新机构

NTUC Income

S P Setia Berhad

UPPERVOID

最受欢迎 VC 机构

500 Southeast Asia

Gobi Partners

Quest Ventures

最佳生态建设机构

Makan For Hope（by Asia Startup Network）

True Digital Park

WORQ

年度创始人

Alodia Gosiengfiao ，Tier 1 Entertainment 联合创始人

，Tier 1 Entertainment 联合创始人 Kamarul Muhamed ，Aerodyne Group 创始人兼集团首席执行官

，Aerodyne Group 创始人兼集团首席执行官 Jamie Tan，Flying Cape 创始人

新的一年即将到来，期待更多相遇。让我们明年再会！