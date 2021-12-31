近日，保险科技公司上海栈略数据技术有限公司（栈略数据）宣布获得近 1.5 亿元 C 轮融资。本轮融资由君联资本领投，盛景嘉成、广发乾和、华智资本跟投，山景资本担任融资顾问。

栈略数据成立于 2016 年，主营业务是通过 “RPA+AI” 一站式智能风控服务平台为商业保险公司及医保局、审计部门等监管机构提供企业级大数据风控解决方案。

截至目前，栈略数据已同中国人寿、中国人保、太平保险、太平洋保险、中华保险、平安保险、泰康保险、大地保险、阳光保险、友邦保险、安盛保险、中信保诚人寿、光大永明人寿、中意人寿、前海人寿、现代财险、汉诺威再保、招商银行、工银科技、默沙东制药、百济神州、中智企服、江泰保险经纪、华泰保险经纪、水滴保、轻松筹、医渡科技、微医、思派健康、圆心科技、小米保险、上海保交所等数百家相关行业伙伴建立了密切合作关系。

君联资本执行董事戚飞表示：“支付体系是医疗生态中至关重要的一环，随着多项医改政策推进，商业健康险在整个医疗支付体系中的位置会越来越重要。近些年，百万医疗险、惠民保等新形态险种出现，未来的商业健康险会深入更多细分医疗场景中，而栈略数据对于医疗信息的智能化分析处理和风控审核能力，在多年服务医保和商保的过程中，已积累了非常丰富且专业的经验。包括对于医疗场景的理解，对于医疗数据的 AI 分析算法，都使栈略数据成为行业的佼佼者。我们也希望继续帮助栈略数据找到更多的健康险场景和机会，成为保险公司与创新药械公司之间的桥梁。”

盛景嘉成母基金创始合伙人刘昊飞表示：“早在 2018 年盛景嘉成就关注到栈略数据。作为一支具有硅谷技术+医疗+保险综合背景的创业团队，栈略数据凭借自身过硬实力以及对保险客户在业务层面的深入洞察，找到了保险支付、保险控费这片属于自己的蓝海，团队稳扎稳打，让公司在过去几年实现了长足的发展。人口老龄化趋势，让中国医疗健康领域的发展在技术创新的同时，也必须提升医疗健康的数字化管理水平。栈略数据利用 RPA+AI 技术结合，赋能保险数字化运营全流程，对商保机构、医保机构、服务机构予以支持，创造了独特的价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。