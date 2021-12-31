12 月 31 日，激光雷达公司禾赛科技和美团达成战略合作，双方将在未来四年内围绕自动配送领域展开深度合作及探索。根据协议，禾赛将为美团自动配送业务长期供应长、中、短距在内的多款激光雷达，推动美团自动配送方案的规模化落地。

禾赛与美团本次战略合作意味着未来美团自动配送车将全面引入禾赛高性能激光雷达。美团今年发布的新一代自动配送车魔袋 20，搭载了自主研发的高级别自动驾驶能力，即配置了禾赛长距离高分辨率 Pandar 系列激光雷达和中距离 XT 系列激光雷达，长短距雷达的融合为自动配送车提供了 360 度无盲区的感知解决方案。在可靠的传感器和领先的算法加持下，魔袋 20 在公开测试道路、园区等室外全场景的落地将具备更强稳定性。

禾赛联合创始人兼 CEO 李一帆表示：“禾赛和美团两家公司具有同样的硬科技内核。美团作为生活服务电商和自动配送的领导者，率先实现了自动配送的片区规模化运营，为行业树立了标杆。禾赛将持续为美团提供业内最强的激光雷达能力，帮助美团自动配送车提高城市末端场景下的物流配送效率，让每个普通人生活更加高效舒适。”

美团副总裁、自动车配送部总经理夏华夏表示：“禾赛激光雷达深刻影响并促进了全球自动驾驶落地进程，我们相信与禾赛的深度合作将帮助美团自动配送更加安全地大规模落地。双方通过技术创新，让美团的生活服务实现更加高效的线上线下结合，彻底打通比特世界和原子世界的边界。”